高市府挺消防汰換老舊設備 明年增編近2億預算創新高

高雄市明年度增編近2億元預算將汰換消防老舊設備。（資料照，記者許麗娟攝）

2021/09/17 10:13

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市政府111年度總預算經市政會議通過，其中消防局增列1.91億元，為歷年來增加最多，以具體行動力挺第一線消防救災人員。

為提升公共安全，高雄市長陳其邁上任1年來，便在消防局長年以來遭遇的人力、預算及業務問題上多面突破，包括補足110年超勤加班費缺額、捕蜂捉蛇全面回歸農政專業、核發全國最高防疫出勤獎勵金、汰換老舊消防車輛、擴編消防編制人力等，讓基層消防同仁直呼很有感。

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高雄市政府消防局表示，111年度預算增列1.91億元，增加幅度歷年最高，主要用於汰換、充實、添購各式車輛、裝備、器材，及改善消防人員備勤環境等，預計汰換各式逾齡消防車輛共增編1億1328萬元，在充實第一線人員消防衣帽鞋裝備、新式搶救器材、無線電通訊設備（含伸縮扣）及保險油料養護費用等部分，共增編6478萬元。

同時增編1110萬改善各分隊廳舍修繕及汰換辦公設施，也為落實火災預防及宣導工作，共增編200萬元在防火防災宣導及購置住宅用火災警報器，提升弱勢族群住警器的補助能量。

消防局長李清秀表示，高雄市災害潛勢複雜，尤其都會區建築物及人口密集度高，益使公共安全更加重要，有市府在預算上的支持，能更有效保障消防同仁及市民生命財產安全，讓高雄市朝建構安全城市更進一步。

高市府針對消防局明年增編近2億元預算。（高雄市消防局提供）

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