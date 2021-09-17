政院拍板2400億特別預算 採購八大項國造武器

新購國造飛彈一覽表

2021/09/17 05:30

分五年逐年編列

〔記者李欣芳／台北報導〕因應中國武力威脅，行政院院會昨通過國防部所提「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，將分五年逐年編列上限二四○○億元的特別預算，據悉，將建置雄風、天弓、天劍等系列飛彈與高效能艦艇，包括雄二Ｅ對地巡弋飛彈也將量產。提升海空戰力主要有八大項，包含岸置反艦飛彈系統、野戰防空系統、陸基防空系統、無人攻擊載具系統、萬劍飛彈系統、雄昇飛彈系統、海軍高效能艦艇、海巡艦艇加裝戰時武器系統，且皆為國產。

包括各式飛彈及艦艇

國防部副部長王信龍表示，這八個項目、總計十個計畫全部都是國產、國造武器系統，包括雄風、天弓、天劍系列飛彈。他說，因應當前敵情威脅，國軍要急速提升戰力，這八項都是關鍵戰力。

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行政院長蘇貞昌會中指出，中共謀我日亟，機艦繞台加劇，為維護國家主權、國家安全、國人安全，不但要有決心，也要有準備，且只有自助、才有人助，基於現實區域環境的變化，以及各方面戰備的需要，因此提出「海空戰力提升計畫採購特別條例」。

蘇貞昌說，特別條例依預算法規定，編列海空戰力提升計畫所需經費上限為二四○○億元的特別預算，以逐年籌獲國造各式精準飛彈及高效能艦艇等武器系統，且此案武器裝備的採購，以國造自製為優先，有助帶動廠商投入國防產業供應鏈，創造國防安全與經濟效益雙贏目標。

這項特別條例草案共有八條條文，包括規範經費上限為二四○○億元，以特別預算方式編列；計畫採購所列項目的獲得、產製、維修、工程及訓練，得採限制性招標，委由國內依法設立的法人、機構或團體辦理。至於實施期間，明定條例自公布日施行，到一一五年十二月三十一日止。

財源部分，預計以前年度歲計賸餘和舉債方式支應。國防部戰規司副司長陳黃榮補充說，特別條例所訂的預算，會自一一○年至一一五年分年獲得，預算編列方式則會全盤考量武器交運期程。

國防部也表示，財源會符合公債法。行政院發言人羅秉成說，預算將遵守財政紀律，不會債留子孫，特別條例草案已列為新會期優先法案，待立法院支持通過後，才會有法源編列相關預算。

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