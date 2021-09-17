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    提前9年 沱江艦2027年全到位

    沱江艦。（資料照）

    沱江艦。（資料照）

    2021/09/17 05:30

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕行政院院會昨通過「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，涵蓋沱江級巡邏艦後續艦的生產，民進黨立委蔡適應透露，現擁有二艘沱江艦的海軍，原需待二○三六年以前才能籌獲另外十艘，但全案交艦時程已大幅提前至二○二七年。由於海巡署表訂於二○二六年以前，籌獲十二艘與沱江艦構型相仿、可「平戰轉換」的「安平艦」，我國在二○二七年時將擁有廿四艘沱江艦，大幅提升制海戰力。

    國防部二○一五年獲得沱江艦原型艦，並計畫於二○三六年以前籌獲十一艘後續艦，首批三艘艦艇原定於二○二六年以前獲得。但考量敵情威脅，去年底拍板，將採購計畫改為二○二三年以前採購首批六艘後續艦，第一艘後續艦「塔江艦」已於上週成軍。

    不過，國防部送至立法院的「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案書面報告內容揭示，以「高效能艦艇」為預算名稱的沱江艦後續艦，全案預算執行期程將提前至二○二六年結束。蔡適應透露，原海軍規劃十一艘沱江艦後續艦區分為防空、反艦等構型，但經測評與檢討，決定統一構型。塔江艦成軍後，剩餘十艘將提前至二○二七年完成交艦，同時依作戰需求汰除「錦江級」巡邏艦。

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