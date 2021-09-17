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    2400億特別預算 雄二Ｅ、萬劍彈等全納入

    圖為萬劍彈。（資料照）

    圖為萬劍彈。（資料照）

    2021/09/17 05:30

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕行政院院會昨通過「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，授權國防部於二○二六年以前，在不超過二四○○億元特別預算額度的前提下，採購國造飛彈、艦艇。值得注意的是，未曾見諸公開預算的「雄二Ｅ」巡弋飛彈、「劍翔」反輻射無人機、「雄三」反艦飛彈增程型及「萬劍」飛彈四項精準彈藥，全納入籌獲項目，對我「不對稱戰力」發展幫助甚大。

    國防部送至立法院的特別條例說明報告指出，中共挾龐大國防經費，軍力已快速崛起，持續以每年上百架的速度量產戰機，近五年更已列裝九十餘艘各型艦艇。面對極可能短時間內升高衝突的危機，我方有必要短時間內建構不對稱戰力，以有效嚇阻戰端發生。

    報告內容揭示，國軍採購八項、十種國造武器，包含原編列於國防部年度預算的「雄風二型」、「雄風三型」機動飛彈車、「天弓三型」飛彈、「沱江級」巡邏艦後續艦、「陸劍二」飛彈，另有供海巡艦艇「平戰轉換」的配套武器系統，及四項未曾見於國防部公開預算書的精準彈藥。

    證實「雄昇飛彈」早服役

    上述四案以自明年執行至二○二五年的「雄昇飛彈」案最受矚目，雖國防部僅表示，此次採購國造武器包括「雄風」系列飛彈，未特別提及雄昇飛彈細節，但事實上，「雄昇計畫」即為「雄二Ｅ」地對地巡弋飛彈。過去軍方未曾對外證實此案存續與量產情形，由今年公開預算顯示，國軍編列四六四九萬元執行「雄昇飛彈十八年延壽驗證案」，間接證實此飛彈已在國軍服役。

    據悉，「雄二Ｅ」飛彈以「雄二」反艦飛彈為基礎研發，外傳射程達六百公里，中科院正尋求該型飛彈增程之道。美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）曾於二○一八年發表報告推估，「雄二Ｅ」飛彈增程型射程可達一二○○公里，惟軍方未證實此事。

    另外，國防部將在二○二三年至二○二六年，採購搭載「雄三」超音速反艦飛彈增程型的陸上機動車組，傳最大射程可達四百公里，比現有「雄三」飛彈射程一五○公里更遠；供「經國號」戰機掛載、可摧毀敵軍機場跑道的空對地「萬劍」飛彈，將自明年生產至二○二四年；用於攻擊敵軍雷達的「劍翔」無人機一案，將執行至二○二五年。

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