排擠預算？》陸射魚叉 專家：一次購足更便宜

美國國務院批准售台魚叉飛彈。（圖取自Boeing Defense推特）

2021/09/17 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕行政院昨通過「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，授權國防部在不超過二四○○億元特別預算上限的條件之下，採購國產飛彈、艦艇。外界質疑，台灣一次買齊總額逾八百億元的陸射魚叉飛彈，致使國防預算相互排擠，不過立委認為，編列特別預算是為避免兩岸軍事失衡，盡力「與時間賽跑」；專家也指，一次購足魚叉飛彈，價格反而便宜甚多。

立委：敵情威脅急迫 與時間賽跑

國防部二○一二年迄今，每年年度預算皆高於三千億元，明年度預算更高達三七二六億餘元，但距GDP三％目標尚有差距。美方亦曾示警我國防預算額度不足以應對中共威脅。為此，國防部送至立法院的特別條例書面報告說明，面對中共軍力跳躍式成長及武力犯台能力，我須短期籌措經費，挹注量產最小成本、最快形成戰力的武器裝備，因而編列特別預算。

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美國去年同意售我一百套陸射魚叉飛彈系統，近日卻傳出美方要求我一次購齊，我方明年起得編列總額八六六億餘元的跨十年度預算支應，致使國造「雄風」、「弓三」、「陸劍二」飛彈及沱江艦等跨年度預算，只能編入特別預算。軍方官員表示，兩者並未衝突，陸射魚叉飛彈與「雄風」飛彈任務定位不同，雖後者飛行速度較快，但前者擁有制壓陸上沿岸目標能力及可靠的精準度，有助於迅速提升國防戰力。

軍事專家梅復興也撰文指出，美方認為數量充足、性能可靠的機動式岸防飛彈系統，為嚇阻中共於中短期兩棲進犯我方的最有效手段，美方亦判定我自製飛彈面臨產能過低、關鍵性零組件戰時補充等問題，因此，陸射魚叉飛彈採購案為我國須最優先執行的軍事投資案，且就單價論，一次買齊比分兩批買便宜甚多。

不過，國民黨立委溫玉霞批評，國防部逕自將至少四項原跨年度軍事投資項目，自原訂年度預算之中移出，改列特別預算，導致若立法院未通過特別預算案，多項國造武器將「斷糧」，或者立法院對特別預算不得不照單全收，彰顯國防部將國防戰力、國防安全戰略視為兒戲，不尊重行政院亦藐視立法院。

民進黨立委羅致政認為，就因應敵情威脅急迫性而論，「我們正與時間賽跑」，武器提升除了考量質與量，還須衡量籌獲時間，才能避免兩岸軍事失衡。政府即時提出特別預算，才是不會排擠既有武獲需求之道。

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