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    盼防疫優先罷免投票延期辦理 刪Q總部赴中選會遞交陳情信

    刪Ｑ總部領銜人楊文元（左）今赴中選會遞交陳情書。（刪Ｑ總部提供）

    刪Ｑ總部領銜人楊文元（左）今赴中選會遞交陳情書。（刪Ｑ總部提供）

    2021/07/08 15:12

    〔記者吳書緯／台北報導〕中選會上週五宣布，原訂8月28日舉行的公投延期至12月18日，但在公告台灣基進立委陳柏惟罷免案成立時，宣布暫定8月28日投票，並於16日召開委員會議決定是否延期。刪Q總部今北上赴中選會遞交陳情信，表達防疫優先的訴求，希望罷免投票延期辦理；罷免領銜人楊文元表示，盼中選會主委李進勇與所有委員認真思考，畢竟若造成群聚破口，各界所不樂見。

    針對中選會4日公告罷免台中市第二選區丶台灣基進立委陳柏惟案成立，表達目前罷免投票先是暫定在8月28日投票，將於7月16日召開委員會議決定是否延期，刪Q總部已表達防疫優先的訴求，盼罷免投票延期辦理。

    刪Q總部今天由領銜人楊文元赴中選會遞交陳情書提出訴求，會後發出新聞稿指出，中選會將要在16日決定延期於否，提出訴求必然是在中選會開會前提出，這才能夠讓中選會的各位委員更清楚明白台中第二選區選民的擔憂。

    刪Q總部表示，李進勇過去曾任縣市首長、行政院部會官員，更是法律界出身，目前疫情嚴峻，後續情勢也不明朗，本次罷免投票於情、於理、於法均沒有不延後的道理。全體委員也均為各界翹楚，更肩負辦理我國最高選舉、罷免及公投業務之重責大任，目前地方上已經出現相當大的輿論反彈，不論因為法制程序或其他因素，多數人都希望罷免投票能夠比照公投延期。

    楊文元也表示，作為領銜人，他今日帶著的是近4萬個連署人對疫情的擔憂與對中選會的期待，遞交這份陳情書給中選會的主委、委員及各位委員和同仁，期望主委和副主委以及全體委員認真思考，畢竟若造成群聚破口，是各界所不樂見，莫因一時錯誤的決策，陷台中市第二選區之選民於不復深淵，疫情當前，知所進對。

    刪Ｑ總部富中選會遞交陳情書，內容表明應以防疫優先，不應為投票造成群聚破口，罷免投票應延期辦理。（刪Ｑ總部提供）

    刪Ｑ總部富中選會遞交陳情書，內容表明應以防疫優先，不應為投票造成群聚破口，罷免投票應延期辦理。（刪Ｑ總部提供）

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