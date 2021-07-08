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    首頁　>　政治

    質疑罷免陳柏惟投票未延期 國民黨中市黨團批恐有防疫破口

    國民黨中市黨團要求罷免陳柏惟日期要延期，否則該選區選民先打疫苗。（國民黨中市黨團提供）

    國民黨中市黨團要求罷免陳柏惟日期要延期，否則該選區選民先打疫苗。（國民黨中市黨團提供）

    2021/07/08 12:39

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕中選會日前公布，因疫情關係原訂8月28日公投將延期舉辦，而台中第二選區立委陳柏惟罷免案卻仍維持8月28日照常舉辦，台中市議會國民黨團與無黨籍議員陳廷秀呼籲中選會，務必修正雙標的決策，否則會成為疫情破口；其次，公民行使權利本該受到保障，台中第二選區的選民應該在公投前接種疫苗，多一層保護少一絲風險。

    國民黨團執行長吳瓊華表示，罷免和公投只是名稱不同，但實際上，選務人員要布置會場，民眾要出門投票，在外地工作的鄉親得要移動回來，這些都可能讓稍被控制的疫情產生變化，難道中選會要這樣算計百姓？還是因為民進黨意要求正面迎戰，所以中選會喪失超然中立定位，反而聽命行事讓黨意凌駕民意之上？

    黨團副書記長林碧秀說，民眾向跟她反映，想出門投票罷免陳柏惟，請中央將最近買到的國際疫苗，給選區內有投票權的民眾施打疫苗，這樣不但可以保障人民生命安全，還能守護民主價值。

    無黨籍議員陳廷秀表示，日前中選會公告罷免基進黨立委陳柏惟成案，選民都對可以展現罷免的民主權利感到開心；但接著看到公布的日期，不免又感到疑惑，怎麼公投日期因為疫情要延、罷免日期沒有延？中選會是不是有雙重標準？

    陳廷秀說，第二選區陳柏惟在當上立委後，不但沒有替在地民眾發聲，更處處和民意作對，所以鄉親很希望罷免不適任的陳柏惟；但因為疫情的關係，鄉親也希望能平安健康地出門投票。呼籲中選會的委員們，審慎評估舉辦投票的日期，不要讓民眾要履行民主權利，還要擔心害怕會群聚染疫。

    此外，黨團書記長陳政顯表示，罷免與公投同時進行，可以節省公帑，另外，中選會應該要儘速修法實施不在籍（通訊、電子）投票，這樣就可以不用擔心移動回鄉、出門投票而引發疫情。

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