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    罷免陳柏惟延期？中選會16日討論 刪Q總部：難道會吵的才有糖吃？

    立委陳柏惟（見圖）罷免案成案，中選會16日將討論是否改定投票日期。（資料照，記者王藝菘攝）

    立委陳柏惟（見圖）罷免案成案，中選會16日將討論是否改定投票日期。（資料照，記者王藝菘攝）

    2021/07/04 19:52

    〔記者歐素美／台中報導〕中央選舉委員會針對台中市第二選區（沙鹿、大肚、烏日、龍井、霧峰）立委陳柏惟罷免案，昨天（3日）再度說明，將於16日討論是否改定投票日期；推動罷免的「刪Q總部」質疑，若非他們2日質疑中選會公布8月28日進行罷免投票未比照公投因防疫改期，如今會再開會討論嗎？莫非會吵的孩子才有糖吃？

    刪Q總部指出，一直以來他們都以中選會為主，盡力配合，也多次和支持者表示要相信中選會會公正辦理，但是7月2日公布罷免成案，中選會又直接公佈投票日期於8月28日舉行，和公投一樣都會造成群聚，卻有兩套標準，確實令人質疑，也令人非常擔心，萬一真的強行在疫情尚未明朗的時刻舉辦投票，若造成防疫破口，台中第二選區的鄉親是不是要被冠上防疫漏洞的惡名？

    對於中選會將於7月16日召開委員會，刪Q總部也提出質疑「如果7月2日公布投票日期當天，我們沒有提出疑義，他們真的會另外召開7月16日這場會議討論嗎」？如果沒有藍綠白各民代政治人物陸續聲援其刪Ｑ行動，並提出相同質疑，中選會真的會有今天的回應嗎？還是7月16日看都沒人說話，就直接定案8月28日投票。

    刪Q總部表示，中選會今天的回應與他們先前訴求並無衝突，中選會將要在7月16日決定延期投票於否，與他們的訴求並不衝突，反而是讓中選會能更清楚明白台中第二選區選民的擔憂。

    刪Q總部重申，他們希望罷免不適任的立委，更希望生活在這塊土地的鄉親都能平安健康，請中央選舉委員會的委員們，能夠審慎的評估投票日期「為人民忍耐、為人命忍耐」，同島一命、天佑台灣。

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