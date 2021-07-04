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    首頁　>　政治

    陳柏惟罷免案 16日審議是否改期

    針對公投延期，但台灣基進立委陳柏惟罷免案仍訂於八月廿八日，中選會昨再次說明，就法定程序而言，本案於七月二日宣告成案的同時，就須訂定投票日。圖為中選會主委李進勇。（資料照）

    針對公投延期，但台灣基進立委陳柏惟罷免案仍訂於八月廿八日，中選會昨再次說明，就法定程序而言，本案於七月二日宣告成案的同時，就須訂定投票日。圖為中選會主委李進勇。（資料照）

    2021/07/04 05:30

    〔記者簡惠茹／台北報導〕針對公投延期，但台灣基進立委陳柏惟罷免案仍訂於八月廿八日，中選會昨再次說明，就法定程序而言，本案於七月二日宣告成案的同時，就須訂定投票日，委員會先訂出投票時間，但七月十六日的委員會還會審議是否因疫情影響改期。

    依法須先訂投票日期

    因疫情影響，中選會前天決議將四公投投票日延至十二月十八日，不過陳柏惟罷免案投票日仍訂於八月廿八日，遭國民黨公投小組召集人林為洲批評是政治操作，幫陳柏惟度過罷免危機。

    中選會指出，陳案是依公職人員選罷法第八十七條規定，罷免案之投票，應於罷免案宣告成立後二十日起至六十日內為之，至於是否再依同法第六十六條規定改定投票日期，則擬於七月十六日提交中選會委員會審議。

    中選會說，罷免案之投票日期、投票起、止時間，依公職人員選舉罷免法第八十五條規定，將於被罷免人提出答辯書期間屆滿後五日內發布之罷免公告中載明，至是否改定投票日期，該會將於發布罷免公告後，再提委員會議審議。

    中選會表示，就法定程序，本案於七月二日宣告成案的同時，依法須訂投票日，待被罷免人依法答辯的期間屆滿後，始得正式公告，而於正式公告後，後續才有是否改定的程序，本案是否另改定投票日，將提交七月十六日中選會委員會議決定。

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