「刪Q」罷免投票未延期 藍營嗆港區打完兩劑再說

「刪Q」罷免投票未延期藍營嗆港區打完兩劑再說。（記者蘇孟娟攝）

2021/07/08 14:23

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市第2選區立委陳柏惟罷免案，中選會決定暫訂8月28日投票，逢國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情未清零，國民黨台中市黨部主任委員林敏霖怒嗆，除非在8月28日前全港區民眾打完兩劑疫苗，否則沒理由要大家冒險，「台中港區不能跟華一樣成防疫破口，被污名化」。

林敏霖指出，中選會7月2日就宣布原訂8月28日舉行的4大公投案投票延期到12月18日；但立委陳柏惟罷免案卻訂在8月28日投票，海線鄉親得知後一片譁然，紛紛致電國民黨台中市黨部及黨籍立委，希望要求中選會延後罷免案投票。

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林敏霖指出，海線民眾經由公民自決對罷免陳柏惟案成案，這是地方民意的表現，應尊重地方民意自決，但如今疫情未解除，不明白中選會為何能延後公投日期，同是8月28日投票的罷免案不能延期，同性質的事硬拆成兩案，究竟有何居心，讓地方鄉親感到非常不可思議及憤怒，籲為政者「不要把百姓看得比狗還不如」。

林敏霖說，「同島一命，命都是命」，同樣都是人，憑什麼4大公投可延，海線的人民也是人，就可以辦罷免投票，甚至還要背負未來可能變防疫破口的罪名；到時候有個防疫閃失，「台中港區變全國染疫中心、變破口跟萬華一樣，變污名化」。

林敏霖說，中央若要硬幹，就讓所有海線地區的民眾在8月28日前都打兩劑疫苗，大家就配合中央政策，否則中央沒有理由要求海線民眾冒這個險。

他還強調，罷免陳柏惟案並非國民黨促成，而是地方公民自決的事，這次國民黨挺身而出，主因國民黨是負責任的政黨，「永遠跟著民意走」，況且這次投票牽涉到可能成情破口，跟百姓生命安全有關，所以站出來發聲，盼能扭團乾坤，跟政黨活動無關。

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