藍營質疑陳柏惟罷免案未延期 劉世芳：誤用法條實不足取

立法院民進黨團舉行線上記者會，由黨團幹事長劉世芳（左二）、書記長羅致政（右二）、副幹事長黃世杰（右一）、立委鄭運鵬（左一）共同說明。（記者謝君臨翻攝）

2021/07/05 17:07

〔記者謝君臨／台北報導〕考量疫情因素，中選會決議將「反萊豬」等4項公投案延至12月18日投票，至於台中市立委陳柏惟罷免案暫定於8月28日投票，7月16日再審議是否延期，引發國民黨質疑，今天前往中選會討個說法。對此，立法院民進黨團幹事長劉世芳表示，國民黨的朋友對法律見解和一般民眾差異甚大，誤用法條實不足取。

立法院民進黨團上午舉行「政治角力放一邊，專心防疫擺優先」線上記者會，由黨團幹事長劉世芳、書記長羅致政、副幹事長黃世杰、立委鄭運鵬共同說明。

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劉世芳指出，中選會2日對外公布4項公投案延到12月18日，同時也發布公告，指有關台中市立委陳柏惟罷免案，要到7月16日，才會對外公布正式罷免日期，但中選會公布之後，國民黨的朋友對法律見解和一般民眾差異非常大，「我們認為他們錯誤引用法條，實不足取，今特此回應外界無厘頭的批評」。

黃世杰說，民進黨團的立場堅定，認為選舉、罷免乃至於公投，在民主國家至關重要，每次投票運作都必須要得到人民信賴，其基礎是獨立選務機關依法定程序獨立行使職權，做出正確的決定，這樣結果才能得到全民信賴。

黃解釋，依據選罷法第83條，選委會收到罷免案連署人名冊後，就立委罷免情形，須在40日內查對選舉人名冊，若符合規定，選委會應即宣告罷免案成立，且罷免案的投票日，應於罷免案宣告成立後20天到60天內，該期間內若有其他各類選舉時，應同時舉行投票。因此，中選會才依法暫定8月28日為投票日。

黃說，中選會也表明，因疫情是否改定投票日期，將另提委員會審議，這些法定要件，是依選罷法第66條規定，選舉投票日前或投開票當日，發生或可預見將發生天災或其他不可抗力情事，應改定投開票日期或場所，這些需逐案做判斷。

黃表示，「我們相信，對於陳柏惟的罷免案，中選會將就法定要件做審慎、專業、中立的選務判斷來做決定」，不應以政治角度算計、下指導棋，甚至到中選會明白要求應獨立做判斷的選務機關應為特定決定，這非常不恰當，選務中立性需全國人民和政黨予以最大尊重，這很基本，在民主國家裡應予以維持。

劉世芳補充，中選會上週公告時，國民黨就質疑為何公投要延到12月18日，其法源基礎為何，但不論是在選罷法或公投法，這些都合乎憲法法定投票原則，中選會考量疫情嚴峻狀況，所做的決議是合法、合理、合憲的。

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