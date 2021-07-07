KMT不在籍投票遭民進黨擋下 林昶佐聲援：反對9天倉促立法

立法院國民黨團提案召開臨時會，處理「公民投票法部分條文修正草案」，擬增訂「不在籍投票」相關條文，對此，無黨籍立委林昶佐表示反對。（資料照）

2021/07/07 12:28

〔即時新聞／綜合報導〕立法院國民黨團提案召開臨時會，處理「公民投票法部分條文修正草案」，擬增訂「不在籍投票」相關條文。立院今召開全院委員談話會，決議是否通過提案，民進黨團以人數優勢擋下國民黨團提案，對此，無黨籍立委林昶佐也聲援：「反對不在籍投票倉促立法」。

根據本報報導，立法院國民黨團提案召開臨時會，處理「公民投票法部分條文修正草案」，擬增訂「不在籍投票」相關條文。立院今召開全院委員談話會，決議是否通過提案。經討論，各黨團對於議案的急迫性、通訊投票等問題，仍無法達成共識，最終訴諸表決，民進黨團以人數優勢成功擋下國民黨團提案，不再開臨時會。

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對此，林昶佐認為，目前武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情未歇，國民黨突然提出召開臨時會，審議不在籍投票，對此他除了表態反對外，也同時指出，不在籍投票有許多類型，例如移轉投票、通訊投票、電子投票等等。

林昶佐提到，以現況而言，投票所工作人員，得同一選區內的戶籍地或工作地投票，這就是「移轉投票」。若要解決外地工作民眾無法返家投票的問題，允許跨選舉區、全面開放移轉投票，他原則上認同，但需有更審慎的立法過程，而不是用九天的臨時會來處理。

林昶佐分析，國民黨的「不在籍投票」提案，大量放入通訊投票的條文，目的是為了讓包含「中國在內的海外國民」能夠投票，恐涉及資安、影響秘密投票、中國介入的問題，國民黨都隻字未提，此外，也可能涉及憲法增修條文規定「人民返國行使選舉權」的修訂，不可能在短短九天內討論完。

因此林昶佐認為，政府儘速針對移轉投票提出草案，以保障人民的選舉權。至於國民黨若堅持包括中國在內的海外通訊投票，就應該負責任地針對資安、國安、秘密投票等問題提出完整說明。

林昶佐分析，國民黨的「不在籍投票」提案，大量放入通訊投票的條文，目的是為了讓包含「中國在內的海外國民」能夠投票，恐涉及資安、影響秘密投票。（圖翻攝自林昶佐臉書）

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