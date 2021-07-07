疫情衝擊民生 國民黨：油電凍漲是基本

國民黨召開記者會，呼籲政府油電凍漲。（國民黨團提供）

2021/07/07 12:14

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨今召開記者會表示，油價在2個月內8次上漲，疫情後恐怕連帶物價上漲，而7月也開始實施夏季電價，油電雙漲無疑讓人民生活雪上加霜；國民黨嚴正呼籲行政院應體察民間疾苦，儘速凍漲油電，讓人民喘口氣。

國民黨文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇、社工部主任水雲翔今上午召開呼籲油電凍漲記者會，邀請受油價上漲衝擊最大的多位計程車業界代表出席，陳訴遭疫情重擊後的生計困難心聲。

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與會計程車客運業界代表主張，今年疫情嚴重更勝去年，油價也較去年高，除了油價應凍漲，建議應比照去年給予油價補貼，至少比照去年每月補貼2000元；此外，計程車乘客為不特定人，屬於大眾運輸類，主張應列為疫苗施打第7類，目前卻只有雙北、基隆、桃園可優先施打；另施打作業應從簡從速，憑計程車職業登記證及健保卡即可施打。

國民黨指出，通膨蠢蠢欲動，今年消費者物價指數（CPI）已連續5個月上漲，5月CPI年增率漲2.48%，已經打破歐美國家2%通膨警戒線。有國內學者認為，台灣國內物價目前因為疫情關係，廠商不敢大動作漲價，通膨被壓下來，但待此波疫情之後，壓力鍋將引爆開來，恐怕才是挑戰的開始。

國民黨表示，5月失業率為4.11%，較上月驟升0.47個百分點，創近8年以來新高；6月底通報無薪假事業單位數達1305家，有超過1萬3千6百人在放無薪假，為今年新高；大量解雇方面，今年5月底通報大量解僱事業單位達25家，解雇人數達661人。上述數據尚未列計6月份疫情最嚴重時期，可見全民就業之苦。

國民黨說，過去一個多月，油價已連續8次調漲，在全民仍在居家防疫時，電價凍漲也已於6月底結束，未來大家生活上支出將相當可觀。依據通膨與失業率總和的痛苦指數，台灣今年5月份高達6.59%，也是8年來新高。

國民黨認為，民眾要回到正常生活的路還很長，疫情生活顯然還要持續，政府更應提供人民油電凍漲的基本支持，讓民眾度難關，政院只有6月凍漲電價的做法為德不卒，政院迄今只有6月凍漲，國民黨則要求整個夏季電價都應該凍漲。此外，油價凍漲則可盡量避免因上漲引發的物價波動，油電凍漲是最基本、最容易做到的紓困，期盼政府從善如流、廣納建言。

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