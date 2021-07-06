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    首頁　>　政治

    日本再贈疫苗 鄭運鵬分析：美日關心台政情、望在野「知道自己在幹嘛」

    立委鄭運鵬表示「顯然美日同盟關心台灣政情，高於台灣疫情」，並點名國民黨，表示希望他們「知道自己在做什麼」。（資料照）

    立委鄭運鵬表示「顯然美日同盟關心台灣政情，高於台灣疫情」，並點名國民黨，表示希望他們「知道自己在做什麼」。（資料照）

    2021/07/06 15:20

    〔即時新聞／綜合報導〕日本政府繼6月4日提供我國124萬劑AZ武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗後，今天宣布將再贈我113萬劑AZ疫苗，總計贈我237萬劑疫苗，讓多數台灣民眾感激；對此，立委鄭運鵬分析，「顯然美日同盟關心台灣政情，高於台灣疫情」，並點名國民黨，表示希望他們「知道自己在做什麼」。

    鄭運鵬表示，日本幾批疫苗贈送，「幾乎把手上的AZ現貨都優先支援台灣」，比較台灣與東南亞等接受支援的各國疫情控制現況，「顯然美日同盟關心台灣政情，高於台灣疫情」。

    這一番說法與立委王定宇日前所言「美方認為，台灣的『政治疫情』比實際肺炎疫情還要嚴重」呼應；對此，鄭運鵬又補充，真心希望台灣的在野黨知道自己在做什麼，「尤其是中國國民黨，更要冷靜判斷國際怎麼理解你們」。

    對此，網友則紛紛留言表示「他們是『中國』國民黨，不要期待他們會做什麼有利台灣的事情」、「始終是『中國』國民黨」、「美國與日本比國民黨還愛台灣，可憐啊」、「國際怎麼理解國民黨？就是中國在台灣過氣沒有利用價值的前代理人啊」，也有網友笑稱「他們（國民黨）當然知道他們在作什麼XD，而且他們的目標很明確」。

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