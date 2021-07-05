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    藍委烏龍控食藥署超打疫苗 林俊憲酸：基本概念都搞不清楚

    林俊憲（見圖）表示，國民黨連「政府編制員額」這最基本的概念都搞不清楚。（資料照）

    林俊憲（見圖）表示，國民黨連「政府編制員額」這最基本的概念都搞不清楚。（資料照）

    2021/07/05 23:58

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院國民黨團今（5）日舉行記者會，質疑衛福部疾管署、食藥署2單位的疫苗接種人數皆超過編制人數，其中食藥署的接種率更高達169%。對此，立委林俊憲透過臉書說明，這根本是烏龍指控，而會造成此原因是因為國民黨連「政府編制員額」這最基本的概念都搞不清楚。

    林俊憲表示，國民黨今日在記者會上批評食藥署施打疫苗人數超過編制員額，認為這些人是打了「特權疫苗」，甚至還算出了接種率達169％，但其實仔細檢視資料，就能發現國民黨根本是故意要誤導民眾。

    林俊憲指出，這個烏龍指控的關鍵在「編制人數」這個詞，因為為了防止政府人事費用過度膨脹，每一個中央機關的員額都有法定人數限制，但隨著業務越來越多，許多機關還會另外聘請約僱人員或申請替代役人力，而這些人雖然沒有法定員額內的公務員身分，但卻一樣在政府機關為民眾服務。

    林俊憲說道，國民黨提出的表格內有衛福部轄下的五個署，其中只有食藥署和疾管署的造冊人數比編制人員多，其他都是遠低於編制人數，原因也很簡單，因為這2個單位負責與防疫直接相關的業務，尤其疫情出現後業務量暴增，因此有許多編制外人力來協助。他更批評國民黨，「同樣是在第一線，難道只因為沒有在編制內，他們就不應該打疫苗嗎？如果真是如此，那才是真正的官僚殺人！」

    林俊憲還說，所謂造冊就代表所有施打人員都有白紙黑字紀錄，若真有問題的話，名單檢視一下馬上就能發現，如果國民黨要指控就清清楚楚說出來認為誰不該施打，而不是拿個模糊的數字打擊所有一線的防疫人員。

    林俊憲更酸，奇怪的事，國民黨過去獨裁半世紀，現在卻表現得像是完全沒有執政過的新生政黨，連政府編制員額這最基本的概念都搞不清楚，「如果因為在野久了就忘記怎麼執政的話，那還是永遠別執政了吧」。

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