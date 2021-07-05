為何台北市被質疑沒疫調？林亮君點原因：柯文哲消極提供資訊

林亮君（見圖）指出，越來越多人質疑北市沒有做疫調和匡列，其實就是台北市長柯文哲害的。

2021/07/05 21:07

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，台北市在爆出多起群聚事件後，多位醫師點名疫調不實。對此，台北市議員林亮君今（5）日透過臉書指出，越來越多人質疑台北市沒有做疫調和匡列，其實就是台北市長柯文哲害的，她更砲轟柯文哲消極提供疫情資訊，讓民眾生活在一個要靠爆料來猜測疫情發展的城市之中。

林亮君表示，為什麼會有越來越多人質疑北市沒有做疫調及匡列？其實就是因為柯文哲曾帶頭說「疫調沒用了」，且又長期不公佈確診者足跡，讓台北市的資訊根本不透明，6月底有多起群聚案件陸續被揭露，民眾才赫然發現，這些案件市府在記者會上沒有說明過，不然就只有輕輕帶過而已，

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林亮君說，這一個多月來，記者會上充滿柯文哲的新口號，但就是沒有說明這些案件，甚至還試圖否定這些案件是「群聚」，這麼明顯的落差，不得不讓民眾懷疑「疫調做到哪裡去了」？

林亮君指出，柯文哲團隊從6月24日開始，就把這些質疑都定調成「親綠網軍」散佈假消息，從記者會到各個網路管道多管齊下，力圖扭轉市民對台北市不做疫調的印象，還稱這些質疑是在否定基層努力。

她還說，柯市府團隊十分消極，在6月30日公佈一例「公園守護者」公共足跡後，7月3日又悄悄地新增了7例公共足跡，但卻不在記者會中說明，也沒有任何新聞稿發布，昨日又上傳5例公共足跡，還是一樣沒有任何說明，而今天又新增了3例公共足跡，但為什麼記者會中都不提呢？

林亮君補充，過去只要有公佈公共足跡，政府都會說明這些個案的基本資訊，讓大家能更了解風險，而這些是在疫調單上規定必須調查的基本事項，也是「確診個案發布原則」中授權地方政府發布的內容，但經她向衛福部疾管署確認後發現，台北市每一案的疫調單都有確實上傳，但在疫情高峰的時候，細膩度不如以往。

她認為，北市府一方面說自己比中央規定的還嚴格，一方面卻極少在記者會上說明這些資訊，還說「發布原則」的限制很多，但事實上，北市府連原則中允許發布的內容都極少公開；市府總說「批評市府不公開疫情資訊，是否定基層的努力」，但真正不把基層的努力呈現在市民面前的，其實是充滿政治與媒體算計的柯市長與他的發言團隊。

「是誰在否定基層努力？」林亮君砲轟，「是在記者會上消極提供疫情資訊的柯市長，否定基層的努力；是明明甩鍋基層，還用公關照洗白的柯市長，否定了基層的努力；是造成防疫工作指揮混亂，執意要求局長休假、調離疾管科人員的柯市長，否定了基層的努力。」

最後，林亮君也呼籲，如果柯文哲真的認為基層的努力值得肯定，那就不要在記者會上發明新名詞及噴口水，好好說明每個公開的足跡，讓市民取得應該得到的資訊，而不是讓民眾生活在一個要靠爆料來猜測疫情發展的城市之中。

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