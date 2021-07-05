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    藍委爆食藥署疫苗施打超打169％ 轟監守自盜

    國民黨立委林奕華爆疾管署、食藥署疫苗施打數超過編制，懷疑其中有人特權施打疫苗。（圖由立法院國民黨團提供）

    國民黨立委林奕華爆疾管署、食藥署疫苗施打數超過編制，懷疑其中有人特權施打疫苗。（圖由立法院國民黨團提供）

    2021/07/05 10:10

    〔記者林良昇／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗施打順序備受質疑，國民黨立委林奕華今質疑，食藥署編制內人員為646人，疫苗施打造冊人數卻高達1356人、已接種人數則為1089人，接種率高達169%，懷疑其中有特權疫苗的情事，食藥署應說明。

    國民黨人士屢爆施打特權疫苗爭議，立法院國民黨團今召開記者會反擊，質疑政府內部也有相關情事，林奕華表示，疫苗接種順序第二類「中央及地方政府防疫人員」的名單非常關鍵，攸關是否有人特權施打疫苗，但政府一直不提供相關名單，僅提供人數。

    林奕華指出，經調閱衛福部和其所屬單位資料，疾管署、食藥署兩單位的疫苗接種人數皆超過編制人數，其中掌管疫苗採購核准的食藥署，包含職員、駐警、工友、技工、駕駛、約聘僱人員，編制合計646人，疫苗造冊卻達1356人、已接種1089人，接種率高達169%。

    林奕華質疑，衛福部本部人員的疫苗接種率也才5%，但食藥署甚至比自己署內編制的人數多浮報710人，這些人是誰？有很大問號，況且食藥署掌管國產疫苗EUA等疫苗事項，結果食藥署每個人都打國際疫苗打好打滿，如何說服民眾？

    國民黨團書記長鄭麗文批評，台灣疫苗嚴重不足，大家最不能接受的就是優先施打的第二類人員很多中央大官，而食藥署的施打人數遠超過編制人數，應說明到底誰包含在裡面，是否有特權施打疫苗的情事。

    國民黨團總召費鴻泰表示，衛福部本部和其所屬5個署，疾管署、食藥署的造冊人數明顯較多，甚至超過編制人數，如果有特權造冊施打的情況，通通都該接受指責，並向人民道歉。

    國民黨團首席副書記長陳玉珍說，防疫視同作戰，疫苗就是武器，食藥署等同是掌管武器的單位，卻超打疫苗，根本涉嫌監守自盜，讓要打疫苗殘劑的人民徹夜排隊，食藥署卻打好打滿，「這是你們的同島一命嗎？」

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