藍：刪Q機率高 綠：應罷不成

陳柏惟（資料照）

2021/07/05 05:30

〔記者歐素美、林良昇、涂鉅旻／綜合報導〕中選會上週五宣布，原訂八月廿八日舉行的公投延期至十二月十八日，但在公告台中市立委陳柏惟罷免案成立時，宣布暫定八月廿八日投票，將於七月十六日召開委員會議決定是否延期。國民黨台中市議員吳瓊華認為罷免應該會過關，但疫情會影響投票意願；民進黨台中市議員陳世凱則指出，地方沒有很大罷免聲浪，應不會通過。

去年台中市第二選區（沙鹿、大肚、烏日、龍井、霧峰）立委選舉，台灣基進陳柏惟以十一萬二八三九票、五十一．二％的得票率，阻斷國民黨立委顏寬恒的連任之路，但顏也拿下十萬七七六六票、得票率四十八．八五％。

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有地方人士觀察，顏寬恒在第二選區選舉，每次都能拿下四十六％以上的選票。以二○一三年補選立委來說，投票率四十八．八九％，顏的得票數六萬六四五七票、得票率四十九．九五％。

疫情恐影響投票意願

藍要求比照公投延期

選罷法規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。去年台中第二選區選舉人總數廿九萬一一二二人，通過罷免的二十五％門檻只需七萬二七八一票。地方人士評估，只要顏的支持者出來投票，陳被罷免的機率不低。

推動罷免的刪Ｑ總部表示，他們判斷刪Ｑ成功的機率很高，但中選會公布在疫情期間舉行投票，根本是兩套標準，會影響投票率，要求比照公投延後至十二月舉行。吳瓊華表示，地方罷免陳柏惟的聲浪很大，罷免應該會過，但疫情期間會影響民眾投票意願。

國民黨主席江啟臣昨也轟中選會雙重標準，若罷免可以舉行而公投不能舉行，「是不是代表台中人的命比較不重要？」批評中間有太多的政治聯想與操作。

中選會說明，罷免案宣告成立後，中選會須先訂定投票日，始符合選罷法規定，並待七月十五日前完成該案罷免公告之發布程序，後續才有辦法在最快的時間、即七月十六日討論是否改定投票日期之事。

陳柏惟團隊執行長李雨蓁表示，目前每天處理逾五十件陳情案，不管中選會是否延期投票或對方如何政治操作，團隊會做好該做的事，罷免就謹慎認真面對。陳世凱則指出，陳柏惟服務團隊年輕有熱情，想改變地方，也有落實服務，地方沒有很大的罷免聲浪，且罷免投票率不高，應不致被罷免通過。

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