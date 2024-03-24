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太陽聯盟「韋小寶」辦70桌「滿月酒」！60警監控、禁辣妹接客

警方劃設管制區現場蒐證。（記者姚岳宏翻攝）

警方劃設管制區現場蒐證。（記者姚岳宏翻攝）

2024/03/24 20:40

〔記者姚岳宏／台北報導〕太陽聯盟台北分會綽號「韋小寶」的蕭姓分會長，今晚在台北市中山區民族東路一間海鮮餐廳為兒子舉辦「滿月酒」；本來席開百桌、廣邀江湖朋友慶祝，後來在警方約制下，減為70桌。天道盟主「鐵霸」曾盈富、藝人李㼈等到場祝賀，警方派出包括刑大特勤中隊在內的60名警力，全程監控，避免意外發生。

轄區中山警分局現場畫設管制區，逐一盤查參加成員，據知，除天道盟及太陽聯盟自己人到場以外，其他包括四海幫主張存偉、松聯幫主等人都與會，現場席開70桌、坐滿9成以上。據了解，雖然餐會「被迫」減桌縮人，但該來的都來了，減的都是小弟，也算是給警方一個面子。

北市中山警分局月前接獲情資，得知「韋小寶」蕭男要為兒子舉辦彌月餐會，在轄內海鮮餐廳席開百桌，包括「鐵霸」和各幫會要角都與會。雖然蕭男認為是單純滿月酒，但中山分局長陳金城與市刑大大隊長盧俊宏都認為「沒那麼單純」，連續三次透過各方管道下達「禁制令」，要求「現場不得擺放豪車招搖」，「辣妹穿著不得暴露」，「小弟更不可列長陣迎客」。

據了解，近年國內幫派分子舉辦春酒、尾牙、生日宴、周年慶等大型餐會，動輒百桌起跳，還佈置豪車列陣、辣妹接客、小弟列隊，造成社會不良觀感。警方事前都會透過管道約制，並劃出無形的「禁制紅線」，避免助長此風。

北市警局長張榮興為維護現場周邊秩序，除動員中山分局警力，由分局長指揮嚴格執法外，還指示調派北市刑大特勤中隊與外勤偵查隊到場支援，一旦有違規或違法，即行取締。

北市警中山分局長陳金城（左二）現場坐鎮指揮。（記者姚岳宏翻攝）

北市警中山分局長陳金城（左二）現場坐鎮指揮。（記者姚岳宏翻攝）

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