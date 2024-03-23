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天道盟要角「韋小寶」明擺百桌彌月酒！北市警下三禁制令強勢維安

天道盟重量級中生代「韋小寶」明晚舉辦滿月酒，台北市警除下達「三項禁制令」外，屆時再將調派百名警力強勢進行維安查察。圖為中山分局。（資料照）

天道盟重量級中生代「韋小寶」明晚舉辦滿月酒，台北市警除下達「三項禁制令」外，屆時再將調派百名警力強勢進行維安查察。圖為中山分局。（資料照）

2024/03/23 11:47

〔社會新聞中心／台北報導〕握有北部地區酒店經紀傳播公司資源，並且是天道盟重量級中生代、具有經濟實力的成員「韋小寶」，因喜獲麟兒，明（24）日晚間6時將在北市中山區一家海產餐廳舉辦滿月酒。由於席開百桌太過招搖，又邀請海外幫派分子，台北市警除下達「三項禁制令」外，屆時再將調派百名警力強勢進行維安查察。

據了解，近年國內幫派分子舉辦春酒、尾牙、生日宴、周年慶等大型餐會，動輒50桌或百桌起，還佈置豪車列陣、辣妹接客、小弟列隊，造成社會不良觀感。對此，警方事前都會透過管道進行口頭勸阻，或劃出無形的「禁制紅線」。

若一旦餐會活動有「越界」行為，警方當下便會進行騷擾式臨檢查察。事後再以針對性做大範圍蒐報檢肅。如年前竹聯幫仁堂旗下的弘仁會等堂口，即是因此被警方予以長期及毀滅性的「清剿」瓦解。

不過，天道盟盟主「鐵霸」曾盈富自接掌天道盟後，疑似為改變昔日幫派角頭形象，特別重視「排場」，有他出席參與的重要場合，旗下成員必需西裝革履外，場面上也得要上得了檯面。因此，天道盟太陽會也成為現下警方重點關注對象。

警方表示，綽號「韋小寶」的天道盟太陽會蕭姓台北分會長，初期原在北市中山和大安區做酒店經紀和圍事，期間為擴展聲勢和地位，多次藉幫派勢力指揮旗下小弟砸毀別家經紀公司、酒店，並動輒強押圍毆被害人，致對方失血過多昏迷。2018年他被刑事局蒐證檢肅。刑滿出獄後因態勢已成，作風趨緩和，近年則躋身為天道盟要角。

北市警中山分局是月前接獲情資，得知「韋小寶」要為兒子大肆舉辦彌月餐會，並在轄內知名餐廳席開百桌。餐會不僅有「鐵霸」和全省各重要黑道老大參與，還有邀請來自海外的黑幫人士。

雖然「韋小寶」認為是場單純滿月酒，但中山分局長陳金城與北市警局長張榮興都認為「沒那麼單純」，懷疑是藉彌月酒搞黑幫大串聯和春酒。於是連續三次透過各方管道下達「禁制令」，要求「現場不得擺放豪車招搖」，「辣妹穿著不得暴露」，「小弟更不可列長陣迎客」。

北市警局長張榮興同時為維護現場周邊秩序，除動員中山分局警力，由分局長指揮嚴格執法外，還指示調派北市刑大特勤中隊與外勤偵查隊到場支援，一旦有違規或違法，即行取締。

綽號「韋小寶」的天道盟太陽會蕭姓台北分會長將舉辦彌月宴。（記者劉慶侯翻攝）

綽號「韋小寶」的天道盟太陽會蕭姓台北分會長將舉辦彌月宴。（記者劉慶侯翻攝）

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