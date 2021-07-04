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    連勝文扯「疫苗難民」 立委籲勿羞辱人民

    國民黨政治人物疫苗爭議言行

    國民黨政治人物疫苗爭議言行

    2021/07/04 05:30

    臉書貼文 形容爭取施打殘劑現象

    〔記者施曉光、簡惠茹／台北報導〕台灣接受美、日等國捐贈疫苗，被國民黨革命實踐研究院長羅智強比喻為「疫苗乞丐」，引發社會高度爭議，國民黨智庫副董事長連勝文昨在臉書再以「疫苗難民」，形容台灣人爭取施打疫苗殘劑，他還以「逃亡」形容到國外施打疫苗的人。對此，民進黨立委反譏說，難道連勝文父母連戰夫婦打特權疫苗是「疫苗強盜」？現在應鼓勵施打疫苗提升接種率，國民黨沒必要羞辱自己國家和人民。

    立委：應鼓勵打疫苗 提升接種率

    連勝文表示，大家可能都曾在新聞中看過，國外因天災或人禍而設置的難民營中，當聯合國裝糧食的卡車開進難民營時，大量難民一擁而上爭搶糧食的畫面，在二○二一年的台灣，由於疫苗極度短缺，包含他在內的上千萬台灣人，為了能早日注射疫苗，也淪落到只能蜂擁而上爭取殘劑的慘狀。

    連勝文說，相對於第三世界，台灣屬於富裕國家，政府也有錢，「所以稱我們自己為疫苗乞丐，不如說我們是因人禍而淪為『疫苗難民』，更能真實反應台灣人所面臨的困境！」

    連勝文表示，大批民眾「逃亡」至國外施打疫苗，而留在台灣的人，特別是二十歲至六十歲的青壯年，就淪落到只能爭取殘劑，作為保命唯一的方法。

    對此，民進黨團書記長羅致政表示，國民黨實在沒有必要羞辱自己國家和人民，這對防疫沒有任何幫助。當人民願意去打疫苗，這應該要以正面鼓勵的態度來看待，連勝文卻拿疫苗難民來羞辱貶抑，這一點都沒必要，而且國民黨人士特權打疫苗，包含連勝文自己的父母也是，半路殺出來攔截打疫苗，難道是疫苗強盜？

    民進黨團幹事長劉世芳也質疑，這種說法非常不可取，那請問連戰夫婦是打難民疫苗還是特權疫苗？如果不是這麼多特權疫苗沒有按照施打順序，怎麼會造成順序錯亂，國民黨人士一方面批評沒疫苗，一方面又在醫護人員還沒全面施打前就搶著打，口是心非，更凸顯藍營權貴只想到自己身家性命。

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