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    黨政人士：4大公投攻防 將回到三級警戒前原點

    中選會昨宣布四大公投延到年底舉行，黨政人士指出，四大公投攻防，將回到三級警戒前原點。（資料照，中選會提供）

    中選會昨宣布四大公投延到年底舉行，黨政人士指出，四大公投攻防，將回到三級警戒前原點。（資料照，中選會提供）

    2021/07/03 12:51

    〔記者李欣芳／台北報導〕中選會昨天宣布，原定8月28日舉行的藻礁公投等4項公民投票，因受疫情影響，改定於12月18日投票，4大公投延到年底舉行，牽動未來新一波朝野各政黨的政治攻防，由於屆時可望解除全國三級警戒，黨政人士今天受訪表示，4大公投延到12月舉行，朝野的公投政治攻防將回到三級警戒前的原點，4大公投仍以反萊豬公投的聲勢較高。

    黨政人士指出，這次中選會決定，純粹是因考量疫情嚴峻下，不宜在8月28日如期舉辦公投，對於公投延後舉行，尚未精確評估對執政黨利弊的影響，況且這段期間，行政團隊都在忙防疫。

    反萊豬、珍愛藻礁、重啟核四、公投綁大選等4大公投案原本訂於8月28日投票，考量疫情的影響，中選會昨天召開委員會會議後，宣布改在12月18日投票。

    黨政人士表示，這段期間雖然有對疫苗尚未全面到位、讓全民都可施打的民怨，但在疫情嚴峻下若8月28日照常舉行公投，預估4大公投因受疫情影響，投票率將偏低，因此4大公投都不會過關。

    黨政人士說，如今公投延後，未來對朝野攻防的實際影響也還要進一步觀察，同時也要看未來疫情的發展。

    這位人士說，就4大公投而言，民進黨內原本就多認為重啟核四、公投綁大選這2案不會過關，引發朝野高度攻防的是反萊豬與珍愛藻礁公投，但行政院先前因應藻礁公投爭議，已宣布三接往外海推的新方案，獲得部分環團及學者的支持，藻礁公投已經拆除引信，4大公投仍以反萊豬的聲勢較高，後續發展還要再觀察。

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