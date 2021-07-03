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    公投延期、罷免照辦 江啟臣：難道台中人的命較不重要？

    疫情下公投延期、罷免照常，國民黨主席江啟臣認為中選會不應有兩套標準。（記者詹士弘攝）

    疫情下公投延期、罷免照常，國民黨主席江啟臣認為中選會不應有兩套標準。（記者詹士弘攝）

    2021/07/03 12:24

    〔記者詹士弘／雲林報導〕828公投因疫情因素延期到12月18日，但台中立委陳柏惟罷免案時間卻照常；國民黨主席江啟臣今表示中選會不要有雙重標準，難道台中人的命比較不重要嗎？

    江啟臣表示，選舉罷免都是憲法保障的公民權利，中選會在決定這些事情不應有兩套標準，既然828公投因疫情關係必須延後到12月18日，沒有理由同是投票行為的罷免案不應比照，應該適用同樣標準，延後到12月18日；希望7月16日中選會委員會能重新慎重考量這件事情，否則對於台中人來講會覺得不公平，難到台中人的命比較不重要嗎？

    他也強調，如果中央疫情指揮中心認為828這個時間在疫情下有風險，必須把公投延到12月18日，讓人搞不懂，為什麼地方還可以舉辦罷免投票呢？

    江啟臣也表示，公投案中有涉及萊豬進口及三接工程兩案，本來828投票後決定這兩案是繼續或暫停，因疫情因素要延後公投，國民黨尊重，但國民黨要求萊豬進口及三接站工程應立即暫緩，等公投結束後，人民做出決定後再繼續，如此對人民才公平；另外目前公投法並沒有規定延期投票的法源，而是比照選罷法規定，所以他也要求召開立法院臨時會，趕快補足公投法延期舉辦的法源缺漏。

    江啟臣並說，受疫情的干擾選舉必須延後，但誰能保證明年疫情能改善，如果疫情依舊，疫苗又不夠，其他選舉是否也要延期？所以在其他先進國家採行的不在籍投票、通訊投票、移轉投票甚至於提前投票，這些選舉制度的改革，應該在這次臨時會中透過朝野提案及討論，形成共識，讓台灣的民主也能真正進步。

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