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    首頁　>　政治

    刪Q成案 台灣基進：5個不同意，台灣更有力

    台灣基進立委陳柏惟的罷免案今天宣布成案，暫定8月28日投票。（資料照）

    台灣基進立委陳柏惟的罷免案今天宣布成案，暫定8月28日投票。（資料照）

    2021/07/02 21:03

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕台灣基進立委陳柏惟罷免案，中選會今天宣布成案，暫定8月28日投票，對此，台灣基進晚間發表「5個不同意，台灣更有力」的聲明，強調刪Q罷免案與四大公投，共有5個不同意。並呼籲意圖掀起「政治疫情」的團體，請勿徒增台灣抗疫的成本！

    中選會今日宣布，原定8月28日舉行的四大公投，延期至12月18日，台灣基進立委陳柏惟罷免案，則暫定8月28日舉行。

    台灣基進指出，正值可望解封的關鍵時刻，幾點不穩定因素，仍是台灣社會隱憂。首先，台北市的確診數首次超越新北，躍升全台第一，只要稍有不慎，終於下降的疫情，恐有逆勢攀升，甚至擴散的危機。「此刻不樂見有心人士繼續用罷免，轉移全台防疫焦點，比起增添無謂的政治口水，更該專心防疫！」

    台灣基進強調，在防疫與紓困之外，虎視眈眈的外敵，也是台灣基進的防守重點。昨天舉辦的中共百年黨慶，習近平對台灣的強硬發言，預告來自中國的壓力測試將日益加劇，「防疫，不只防病毒，更要防範中共以疫謀統！」

    台灣基進指出， 面對「防疫與疫苗覆蓋率擴充」、「民生經濟的紓困工作」、「杜絕中共趁疫侵略騷擾」的三大難題，基於同島一命的精神，台灣基進地方黨部與國會團隊，絕對盡忠職守、全力以赴。也呼籲意圖掀起「政治疫情」的團體，請勿徒增台灣抗疫的成本。

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