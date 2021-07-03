公投延期卻辦陳柏惟罷免？中選會：7/16將審議是否改期

中選會今再次說明，就法定程序而言，陳柏惟罷免案於7月2日宣告成案的同時，依法須訂投票日，昨天委員會先訂出投票時間，但是7月16日的委員會還會審議是否因疫情影響改期。圖為中選會主委李進勇。（資料照）

2021/07/03 12:43

〔記者簡惠茹／台北報導〕針對828公投延期，但是台灣基進立委陳柏惟罷免案仍訂於8月28日，中選會今天再次說明，就法定程序而言，本案於7月2日宣告成案的同時，依法須訂投票日，昨天委員會先訂出投票時間，但是7月16日的委員會還會審議是否因疫情影響改期。

因疫情影響，中選會昨決議將反萊豬等4公投的投票日由原8月28日延至12月18日，不過台灣基進黨台中市立委陳柏惟罷免案投票日仍訂於8月28日，遭國民黨公投小組召集人林為洲批評是政治操作，幫陳柏惟度過罷免危機。

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中選會今天表示，昨日委員會議依法須決議該罷免案宣告成立，也並先依法定期限之要求，先依定於今年8月28日（星期六）舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。

中選會指出，陳案是依照公職選罷法第87條規定，罷免案之投票，應於罷免案宣告成立後20日起至60日內為之，又是否再依同法第66條規定改定投票日期，則擬於7月16日提交中選會委員會審議。

中選會說明，罷免案之投票日期、投票起、止時間，依公職人員選舉罷免法第85條規定，將於被罷免人提出答辯書期間屆滿後5日內發布之罷免公告中載明，至是否改定投票日期，該會將於發布罷免公告後，再提委員會議審議。

中選會表示，就法定程序而言，本案於7月2日宣告成案的同時，依法須訂投票日，待被罷免人依法答辯的期間屆滿後，始得正式公告，而於正式公告後，後續才有是否改定的程序，實際上，除中選會新聞稿已有說明外，昨天在記者會中也有明確的說明，本案是否另改定投票日，將提交7月16日的中選會委員會議決定。

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