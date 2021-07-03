四公投案延期》蘇揆：疫情下辦公投 會被質疑不公

中選會委員會議昨決議，「反萊豬」等四公投案從八月廿八日延後到十二月十八日舉行。行政院長蘇貞昌認為，在疫情嚴峻之下，若在八月如期公投沒有通過門檻，民眾會質疑不公平。圖為中選會主委李進勇昨天說明公投延期辦理。（中選會提供）

2021/07/03 05:30

四公投案延到年底 府院咸表「尊重」

〔記者李欣芳、簡惠茹、彭琬馨／台北報導〕中選會委員會議昨決議，「反萊豬」等四公投案從八月廿八日延後到十二月十八日舉行，總統府與行政院昨對公投延後都表示「尊重」，行政院長蘇貞昌認為，四大公投在疫情嚴峻之下籌辦，若在八月如期投票，屆時若公投都沒有通過門檻，民眾會質疑不公平。

黨政人士評估 四公投不會過門檻

黨政人士評估，行政院先前因應藻礁公投爭議宣布三接往外海推的新方案，藻礁公投已經拆彈，加上最近台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議又有進展，四大公投應該都不會通過門檻。

請繼續往下閱讀...

總統府發言人張惇涵說，總統府尊重中選會做為獨立機關，獨立行使職權所做出的決議，行政院也表示尊重。親近蘇揆的人士表示，蘇揆認為四大公投在當前這種疫情嚴峻的情況下籌辦，並且在八二八投票，屆時公投案若都沒有過關，恐遭民眾質疑選務不公平的問題。

民進黨團：待疫情過後 與民溝通

立法院民進黨團幹事長劉世芳則表示，這段時間因疫情影響，公投討論就像按下暫停鍵，在公投延後的這段期間，等疫苗覆蓋率提升到一定程度，疫情得到控制後，再來針對公投案和民眾雙向溝通，才能有充分討論。民進黨發言人劉康彥說，現階段黨中央並無針對公投因應做討論，防疫還是當前最重要的工作。

至於國民黨主張召開臨時會修正「公投法」，並討論增訂不在籍投票等相關作法，民進黨團書記長羅致政指出，國民黨先前主張因疫情考量不要開臨時會，怎麼現在又突然說要開？他表示，待在野黨正式提案後，再來討論是否需要為此召開臨時會。

公投不在籍投票 中選會已提草案

中選會主委李進勇說，有關公投實施不在籍投票，根據公投法第二十五條規定要以法律訂之，中選會已經向行政院提出草案，行政院審查中，希望送到立法院後能儘速通過，就會根據法律來執行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法