國民黨：萊豬進口、三接工程 應立即暫緩

國民黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文、首席副書記長陳玉珍昨召開「敬告中選會不要變相沒收公投！民進黨不要再擋不在籍投票！」記者會。（國民黨團提供）

2021/07/03 05:30

促開臨會 討論增訂不在籍投票

〔記者施曉光、陳昀、羅綺／台北報導〕中選會決定將原訂於八月廿八日舉行的「珍愛藻礁」、「反萊豬」、「公投綁大選」和「重啟核四」 四項公投案，延後至十二月十八日舉行。國民黨昨提出三點聲明回應，指立法院應立即召開臨時會，補正公投法中關於延緩公投的疏漏，並討論增訂不在籍投票等相關作法，行政院也應立即暫緩「萊豬進口」及「三接工程」，直至人民透過公投做出最後決定。

藻礁公投潘忠政 肯定延期決定

「珍愛藻礁」公投領銜人潘忠政肯定中選會宣布延期投票的決定；「重啟核四」公投的反方全國廢核行動平台也表示尊重延期。

請繼續往下閱讀...

國民黨昨表示，立法院應立即超前部署召開臨時會，補正「公民投票法」中關於延緩公投的法律疏漏，賦予更明確的法源依據，此次因疫情被迫延緩公投，也凸顯台灣選舉制度的落後與缺失。

國民黨也強調，未來國內疫情也可能持續反覆不定，應該比照國外在疫情中進行投票的諸多前例，落實我國的不在籍投票制度，透過不在籍、移轉投票、通訊投票等方式，避免群聚、減少染疫風險，又能讓人民行使公民權。

國民黨團總召費鴻泰指出，國民黨團下週一將提案於七月七日至十六日召開第二次臨時會，推動「不在籍投票」立法，黨團已完成四十人連署，當中也包含「通訊投票」方案，人在台澎金馬境內才能使用，減少人員移動，呼籲民進黨考慮實踐。

國民黨團書記長鄭麗文則表示，現行「公投法」明定每二年於八月第四個星期六投票，就算準用「公職人員選舉罷免法」，也只有在投票日前一天或當天發生不可抗力情事才能改期，已嚴重危害人民行使公投的權利，後續請中選會積極研擬防疫配套。

民眾黨團總召邱臣遠認同在疫情嚴峻、公投議題無法有效討論和宣傳下，適度延期辦理公投。他並提到，現行公投法投票日訂定僵化，是否適用「公職人員選舉罷免法」又有爭議，希望召開臨時會，解決法律適用問題。民眾黨立委張其祿也希望，修法一併推動不在籍投票立法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法