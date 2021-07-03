4項公投 延至12月18日辦理 陳柏惟罷免案成立 8.28投票

中選會委員會議昨決議，「重啟核四」等四項公投，因應疫情影響，改於十二月十八日辦理。（圖：中選會提供）

2021/07/03 05:30

受疫情衝擊 中選會決議公投延辦

〔記者簡惠茹／台北報導〕中選會原定於八月廿八日舉行「重啟核四」等四項公投，因應疫情影響，中選會委員會議昨決議，「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」四項公投案改於十二月十八日辦理。

陳罷免案通過審查 60天內須投票

中選會昨也審查通過領銜人楊文元提出的台灣基進立委陳柏惟罷免案。中選會主委李進勇說，投票日期依法須在成立後廿到六十天內，所以訂於八月廿八日投票，是否考慮疫情影響延期將開會討論。

請繼續往下閱讀...

罷免投票是否延期 將再開會討論

有關四項全國性公投，李進勇說，五月間全國進入三級警戒，選務工作受到嚴重影響與延遲，委員會議昨全員到齊，一致同意公投延期辦理，決議符合法律規定，同時徵詢指揮中心專業意見，以及協辦的地方政府和選委會意見。

中選會委員認為，受疫情影響情形已符合「公投法」第廿四條準用「公職人員選罷法」規定，公投日前發生天災或其他不可抗力情事，致可預見不能投票或開票之投開票所將達全國三分之一以上，改定投票日期之要件，並參酌司法院釋字第五五三號解釋，避免依原定日期投票將產生立即嚴重之後果，同時考量政府提高全民施打疫苗覆蓋率的時程，及選務作業調整所需時間，改定投票日為十二月十八日。

李進勇說，投開票所工作人員眾多，工作人員與投票人密切接觸，易成病毒破口，各地方政府全力投入防疫，無法兼顧選務，投開票所場地洽借困難，也應避免群聚造成嚴重後果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法