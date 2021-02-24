柯文哲喊「欸江啟臣立院要解決囤房稅」 江面無表情

國民黨主席江啟臣（右）、台北市長柯文哲（左）出席「願景台灣2030」論壇 ，兩人握手致意。（記者廖振輝攝）

2021/02/24 11:42

〔記者陳昀／台北報導〕民眾黨主席、台北市長柯文哲今天應邀出席國民黨「願景台灣2030」論壇，柯文哲在「居住正義」階段發言表示，社會住宅、租金補貼都是治標，稅制改革才是治本，囤房稅、購屋稅、空屋稅全部打假球，並看著江點名說「欸江啟臣，你們立法院要去解決問題，否則沒有用」，但江面無表情、眼神沒交集。

柯文哲指出，在台北市必須不吃不喝16年才能買房，就算薪水一半都拿來繳房貸也要32年，買不到房子很可憐、買到房子更可憐，變成屋奴，一輩子繳房貸，解決方法只有2個，所得累進稅、社會福利要偏向弱勢，齊頭式平等一定不對2017年全台1年有7%房屋買賣，當中最富有的前0.01％有4成買房，代表買房是有錢人的金錢遊戲，但社會住宅、租金補貼都是治標，真正治本的就是稅制改革。

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「我直接指控，囤房稅、購屋稅、空屋稅全部都打假球！」柯文哲說，台灣有2萬人有10戶以上房子以上，因為空屋持有成本太低，稅制還是要改，但囤房稅，台北市議會也是打假球，送進去也不會過。柯文哲也望向江說：「欸江啟臣！你們立法院才要去解決這個問題，空屋稅、購屋稅、囤房稅，稅不解決沒有用。」但江啟臣面無表情、眼神也沒交集。

柯文哲持續表示，打房政策不會成功，台北市房屋自有率是85%，要是打房讓房價真的掉了一定被Ｋ，應該要抑制房價，再讓國民所得追上，只要方向對，社會住宅慢慢蓋、租金補貼、稅制改革要做，柯也持續望著江啟臣說，不管立法院還是市議會，請大家不要打假球，江仍毫無反應。

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