民眾黨要角砲轟「柯江合體」︰搞得「小藍」標籤越黏越牢

民眾黨主席、台北市長柯文哲今將出席國民黨「願景台灣二○三○論壇」，與國民黨主席江啟臣同台。（資料照）

2021/02/24 05:30

黨內抱怨事前一無所悉

〔記者陳昀、吳書緯、鄭名翔／台北報導〕民眾黨主席、台北市長柯文哲今將出席國民黨「願景台灣二○三○論壇」，與國民黨主席江啟臣同台。據了解，民眾黨立委事前毫不知情，秘書長謝立功更是上週六才得知，黨內要角昨在「府院黨」三方決策會議開砲，不滿民眾黨被矮化成「藍白合」，搞得「小藍」標籤被越黏越牢。

柯︰並無預設立場或挺誰

柯文哲昨受訪解釋，一個多月前台北市政府正因明倫社宅租金問題而焦頭爛額，幕僚告知有論壇邀請討論居住正義等議題，因此「有什麼論壇都很願意去講」，後來才知江啟臣會出席、時代力量拒絕，近來又有江參選黨主席等事件，但自己並無預設立場或支持誰，僅單純討論議題，沒想太多。

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謝立功︰上週六才從國民黨得知

「藍白合作」引來國民黨內批判，台北市議員游淑慧、徐巧芯前天接連開砲，指邀柯根本是「請鬼拿藥單」。除了藍營內部反彈，據悉，台北市政府、民眾黨、立院民眾黨團昨召開例行會議，黨中央、黨團也砲聲隆隆。

謝立功抱怨說，自己上週六才從國民黨系統得知此事；黨籍立委也埋怨說，該行程算是政治上的「大動作」，怎麼不先告知黨中央或立委？搞得柯文哲被國民黨議員洗臉，還有立委建議「乾脆不要去」了，最終考量柯不會採納意見而作罷。

民眾黨團幹事長蔡壁如證實，在媒體揭露前確實不知道柯將出席論壇，但過去民眾黨也曾邀請民進黨籍的立法院長游錫堃、前副總統呂秀蓮參與論壇，硬說民眾黨是「小藍」很沒道理。

謝立功受訪表示，這是場單純的交流，態度可以開放，不要因為有不同意見就裹足不前。但黨內人士認為，這場風波受害最深就是民眾黨，不但變成國民黨主席炒作聲望的工具，民進黨還樂得貼「小藍」標籤，從邀請國民黨出身的謝立功擔任秘書長、前國民黨文傳會副主委胡文琦任顧問、北市府邀請前總統馬英九出席二二八紀念活動、柯文哲將接受中廣董事長趙少康專訪等，都讓「藍白合」的標籤越黏越緊，這恐怕不只是北市府缺乏政治判斷力，是整個黨的共業。

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