為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

台聯黨議員楊中成加入民進黨團 黃偉哲到場見證

台聯黨議員楊中成（右3）穿上南市議會民進黨團背心合影。（記者王姝琇攝）

台聯黨議員楊中成（右3）穿上南市議會民進黨團背心合影。（記者王姝琇攝）

2020-06-09 14:28:06

〔記者王姝琇／台南報導〕南市議會民進黨團今（9日）舉辦台聯黨議員楊中成加入民進黨團歡迎餐會。黨團總召邱莉莉表示，在副總統賴清德及市長黃偉哲鍥而不捨地邀請下，楊中成終於點頭答應，維持台聯黨籍身份加入民進黨團，並在黨團成員共同見證下完成加入民進黨團的儀式。

邱莉莉指出，楊中成自2014年當選以來，雖未加入民進黨團，仍始終配合民進黨團支持市政推動，也讓黨團成員對他的照顧銘感於心；加上他的政治理念和民進黨團一致，面對市府施政，對人民有利就全力支持、違背民意就嚴厲斥責，全力為民喉舌；未來也會持續爭取無黨議員加入民進黨團，厚植黨團戰力監督市政。

黃偉哲表示，立法機關為合議制單位，集結眾人力量才能讓市政抱負及理念實現，楊中成的政治理念與民進黨相近，問政更是貼近民意，其選區永康又是台南最大的行政區，相信楊中成加入黨團後，會持續鞭策及支持市政讓大台南不斷進步。

楊中成表示，為人民服務是他擔任議員的初衷，市府做得不對就監督，做得好也要肯定。會加入民進黨團，就是肯定民進黨執政下的台南，市政進步有目共睹，加以台聯黨籍身份，長期保持在外圍與民進黨團合作，今天正式加入黨團，希望加強未來問政監督能量，讓台南市民過得更好。

南市議會民進黨團今（9日）舉辦台聯黨議員楊中成加入民進黨團歡迎餐會，市長黃偉哲到場見證。（記者王姝琇攝）

南市議會民進黨團今（9日）舉辦台聯黨議員楊中成加入民進黨團歡迎餐會，市長黃偉哲到場見證。（記者王姝琇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高雄市長補選 黃偉哲：朱立倫是可敬又可怕的對手
2020-06-09 13:55

高雄市長補選 黃偉哲：朱立倫是可敬又可怕的對手
再戰？陳其邁：高雄發展 是我努力目標
2020-06-09 05:30

再戰？陳其邁：高雄發展 是我努力目標
肺炎流感化　我們能做什麼？

肺炎流感化　我們能做什麼？
備戰高雄市長補選 民進黨週三討論徵召辦法
2020-06-08 19:37

備戰高雄市長補選 民進黨週三討論徵召辦法
設立原民專責機關 黃偉哲允諾年底成立
2020-06-08 13:19

設立原民專責機關 黃偉哲允諾年底成立
趙無極「狂草」巔峰作 台灣首次亮相

趙無極「狂草」巔峰作 台灣首次亮相
2020選戰 黃偉哲：台南得票率目標73%以上
2019-12-20 05:30

2020選戰 黃偉哲：台南得票率目標73%以上
政治今日熱門
2020-06-08 22:35

王美惠與蔡英文玩自拍 討論嘉義市鐵路高架化

2020-06-08 20:47

高市議會藍批綠撕裂社會 韓賜村︰大家都要檢討 影片

2020-06-08 17:56

韓粉包圍王浩宇服務處丟雞蛋 「杏仁哥」被警察帶走 影片

2020-06-08 15:39

柯文哲批中央振興之亂 反被議員洗臉：但是你跟著亂

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播