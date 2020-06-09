台聯黨議員楊中成加入民進黨團 黃偉哲到場見證

台聯黨議員楊中成（右3）穿上南市議會民進黨團背心合影。（記者王姝琇攝）

2020-06-09 14:28:06

〔記者王姝琇／台南報導〕南市議會民進黨團今（9日）舉辦台聯黨議員楊中成加入民進黨團歡迎餐會。黨團總召邱莉莉表示，在副總統賴清德及市長黃偉哲鍥而不捨地邀請下，楊中成終於點頭答應，維持台聯黨籍身份加入民進黨團，並在黨團成員共同見證下完成加入民進黨團的儀式。

邱莉莉指出，楊中成自2014年當選以來，雖未加入民進黨團，仍始終配合民進黨團支持市政推動，也讓黨團成員對他的照顧銘感於心；加上他的政治理念和民進黨團一致，面對市府施政，對人民有利就全力支持、違背民意就嚴厲斥責，全力為民喉舌；未來也會持續爭取無黨議員加入民進黨團，厚植黨團戰力監督市政。

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黃偉哲表示，立法機關為合議制單位，集結眾人力量才能讓市政抱負及理念實現，楊中成的政治理念與民進黨相近，問政更是貼近民意，其選區永康又是台南最大的行政區，相信楊中成加入黨團後，會持續鞭策及支持市政讓大台南不斷進步。

楊中成表示，為人民服務是他擔任議員的初衷，市府做得不對就監督，做得好也要肯定。會加入民進黨團，就是肯定民進黨執政下的台南，市政進步有目共睹，加以台聯黨籍身份，長期保持在外圍與民進黨團合作，今天正式加入黨團，希望加強未來問政監督能量，讓台南市民過得更好。

南市議會民進黨團今（9日）舉辦台聯黨議員楊中成加入民進黨團歡迎餐會，市長黃偉哲到場見證。（記者王姝琇攝）

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