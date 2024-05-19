北市青年局6/1成立仍不見預算 林延鳳批蔣市府藐視議會

北市議員林延鳳。（資料照）

2024/05/19 22:48

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市政府青年局6月1日將成立，但北市議員林延鳳表示，台北市政府至今仍未向議會提交預算墊付案供審議，且市府發言人、準青年局長殷瑋日前不顧自家相關之議案，陪同市長蔣萬安赴日本訪問，顯示發言人與青年局長兩職難兼顧。林批評蔣市府藐視議會；若該案經大會二讀通過，青年局擅自在未經議會審查基礎上動支預算，就是公然挑戰議會監督權。

對此北市府副發言人蔡畹鎣表示，青年局成立過程一切依法依規定辦理，中央2018年成立的海洋委員會、2022年成立的數位發展部也都沒辦理墊付。蔡說，主計處也已說明，依據「預算法」規定，未依組織法令設立之機關不得編列預算，青年局尚未成立，也沒有辦理年度預算，一切仍應依照法規進行，絕無挑戰議會監督權一說。

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林延鳳表示，她在5月1日就曾提醒蔣萬安要提報青年局相關預算，但獲得的答覆卻是「沒有機關就不能編預算」，市府稱依「預算法」辦理，卻漠視北市「青年局組織條例」早在1月31日便獲議會通過，4月18日獲市府發布。林說，青年局預計6月1日掛牌成立，提報預算墊付案時間綽綽有餘。

林延鳳也批評蔣市府青年局成立準備荒腔走板，殷瑋5月13日在民政部門質詢答覆議員時也搞不清楚未來該局人事預算；而青年局「報派」專委蔡畹鎣也曾在備詢時連青年失業率、青年人口數、青貸核准額度等基本資料都答錯或答不出來。

林也說，青發中心已經以「青年局二樓辦公室採購案」為名，花近109萬元預算幫青年局添購辦公設備，又在無相關法定預算情況下幫青年局徵5位非編制人力，預估整體薪資將逾400萬元，林質疑「什麼都做了，就是不編預算」。

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