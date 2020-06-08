為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

備戰高雄市長補選 民進黨週三討論徵召辦法

民進黨中執會週三預定討論高雄市長出缺補選徵召辦法，展開補選準備作業。（資料照）

民進黨中執會週三預定討論高雄市長出缺補選徵召辦法，展開補選準備作業。（資料照）

2020-06-08 19:37:32

〔記者楊淳卉／台北報導〕高雄市長韓國瑜罷免案過關，備戰未來可能舉辦的高雄市長補選，民進黨中執會本週三預定討論高雄市長出缺補選徵召辦法，展開高雄市長補選準備作業。

依據規定，中選會在公告韓國瑜罷免案通過後，3個月內要進行補選。由於韓國瑜是否提起罷免無效訴訟還是未知數，黨內人士說明，不可能等到韓可提訴訟的15天或30天之後，黨內才做補選的準備。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高雄市長補選還能再戰！ 江啟臣︰懷憂喪志只會讓黨分崩離析
2020-06-08 18:45

高雄市長補選還能再戰！ 江啟臣︰懷憂喪志只會讓黨分崩離析
主持最後1次防疫會議 韓國瑜：不為份內該做的事打分數
2020-06-08 18:20

主持最後1次防疫會議 韓國瑜：不為份內該做的事打分數
台客與靚女的相遇 攜手邁向粽藝人生

台客與靚女的相遇 攜手邁向粽藝人生
韓國瑜市長身分最後一次主持防疫會議 葉匡時自嘲：失業了
2020-06-08 16:32

韓國瑜市長身分最後一次主持防疫會議 葉匡時自嘲：失業了
江啟臣投入高市長補選？陳其邁：須熱愛高雄、嫻熟市政
2020-06-08 10:34

江啟臣投入高市長補選？陳其邁：須熱愛高雄、嫻熟市政
滿滿金箔 網狂推這款高粱喝一口賺一口

滿滿金箔 網狂推這款高粱喝一口賺一口
罷韓通過》若韓國瑜提訴訟 陳其邁可能代理高雄市長
2020-06-07 20:45

罷韓通過》若韓國瑜提訴訟 陳其邁可能代理高雄市長
罷韓若過關 民進黨：將聚焦代理市長人選佈局
2020-06-05 05:30

罷韓若過關 民進黨：將聚焦代理市長人選佈局
政治今日熱門
2020-06-07 21:24

臉書po許崑源死訊引不滿 王浩宇道歉：服務處明關閉一天

2020-06-07 20:04

連8週無本土病例！蔡英文要求陳時中：好好休假陪家人！

2020-06-07 20:45

罷韓通過》若韓國瑜提訴訟 陳其邁可能代理高雄市長

2020-06-07 21:35

獲頒中山大學名譽博士 陳建仁：盼中山先生理想在中國實現

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播