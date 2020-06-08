備戰高雄市長補選 民進黨週三討論徵召辦法

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
爆
民進黨中執會週三預定討論高雄市長出缺補選徵召辦法，展開補選準備作業。（資料照）
〔記者楊淳卉／台北報導〕高雄市長韓國瑜罷免案過關，備戰未來可能舉辦的高雄市長補選，民進黨中執會本週三預定討論高雄市長出缺補選徵召辦法，展開高雄市長補選準備作業。
依據規定，中選會在公告韓國瑜罷免案通過後，3個月內要進行補選。由於韓國瑜是否提起罷免無效訴訟還是未知數，黨內人士說明，不可能等到韓可提訴訟的15天或30天之後，黨內才做補選的準備。
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
高雄市長補選還能再戰！ 江啟臣︰懷憂喪志只會讓黨分崩離析
主持最後1次防疫會議 韓國瑜：不為份內該做的事打分數
台客與靚女的相遇 攜手邁向粽藝人生
韓國瑜市長身分最後一次主持防疫會議 葉匡時自嘲：失業了
江啟臣投入高市長補選？陳其邁：須熱愛高雄、嫻熟市政
滿滿金箔 網狂推這款高粱喝一口賺一口
罷韓通過》若韓國瑜提訴訟 陳其邁可能代理高雄市長
罷韓若過關 民進黨：將聚焦代理市長人選佈局
通通取消！高市議會定期會擬變更議程 綠營傻眼
國民黨處分停權2年 李來希：名將很少死在戰場
臉書po許崑源死訊引不滿 王浩宇道歉：服務處明關閉一天
連8週無本土病例！蔡英文要求陳時中：好好休假陪家人！
罷韓通過》若韓國瑜提訴訟 陳其邁可能代理高雄市長
獲頒中山大學名譽博士 陳建仁：盼中山先生理想在中國實現
熱門推播