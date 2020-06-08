備戰高雄市長補選 民進黨週三討論徵召辦法

民進黨中執會週三預定討論高雄市長出缺補選徵召辦法，展開補選準備作業。（資料照）

2020-06-08 19:37:32

〔記者楊淳卉／台北報導〕高雄市長韓國瑜罷免案過關，備戰未來可能舉辦的高雄市長補選，民進黨中執會本週三預定討論高雄市長出缺補選徵召辦法，展開高雄市長補選準備作業。

依據規定，中選會在公告韓國瑜罷免案通過後，3個月內要進行補選。由於韓國瑜是否提起罷免無效訴訟還是未知數，黨內人士說明，不可能等到韓可提訴訟的15天或30天之後，黨內才做補選的準備。

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