高雄市長補選 黃偉哲：朱立倫是可敬又可怕的對手

台南市長黃偉哲認為，關於高雄市長補選部分，國民黨前主席朱立倫會是可敬又可怕的對手！（記者王姝琇攝）

2020-06-09 13:55:44

〔記者王姝琇／台南報導〕高雄市長韓國瑜遭罷免，將由行政院指派代理市長，台南市長黃偉哲今受訪時表示，對於人選的「條件」有所期待，若有中央行政經驗、對高雄又熟稔，加上黨派色彩淡薄等符合各項條件者相信會更好。至於補選部分，國民黨前主席朱立倫會是可敬又可怕的對手！

黃偉哲說，代理市長人選是行政院長職權，無法針對「誰」來做猜測，但能對「條件」有所期待，包括必須對高雄地方熟稔，畢竟代理市長若連高雄市議員、高雄道路都不認識等，幾乎什麼都要重新來，等稍微認識後可能就已代理期滿，所以當然不希望代理市長是從零開始。

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黃偉哲認為，整個來說，希望代理人選是對地方制度、對高雄地方有認識，第三就是要本身黨派色彩淡薄會比較好；黃偉哲說，比起派生手去高雄、黨派色彩又很濃厚，恐怕會造成地方扞格或地方建設被阻撓，這樣的情況不是大家所期待的。若不從人思考，而是以制度、條件說來講的話，原先陳菊擔任高雄市長時，部分幹部到中央任職，有中央、地方經驗，對高雄不陌生，這些都是可能的好人選。

至於外界關注藍綠雙方將派誰參選，陳其邁、朱立倫雙雙被點名，黃偉哲表示，朱立倫曾當過行政院副院長，陳其邁是現任行政院副院長，「2位行政院副院長來拚是不錯。」黃偉哲說，朱立倫當過桃園縣長、新北市長，各方面經驗豐富，所以朱立倫應該是可敬又可怕的對手。

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