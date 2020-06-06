罷韓通過》徐永明：選民不只給予權力 也會收回權力

時代力量黨主席徐永明說，罷韓成功帶給政治人物清楚教訓，台灣選民不只給予權力，若政治人物不適任時也會收回權力。（資料照）

2020-06-06 20:08:16

〔記者吳書緯／台北報導〕高雄市長韓國瑜罷免案，最終以93萬9090票同意罷免。時代力量黨主席徐永明說，罷韓成功帶給政治人物清楚教訓，台灣選民不只給予權力，若政治人物不適任時也會收回權力。他說，時力將不會推派人選參與補選，他也向民進黨喊話，勿將提名當成「家務事」，應與各界溝通回應社會期待。

徐永明受訪表示，韓國瑜帶職參選總統、選舉高雄市長時的承諾也未做到，使得高雄市民非常在意，從本次罷免案的票數是93萬多票，超過韓國瑜2018年當選市長的89萬多票，代表高雄市民的決心非常清楚。

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本身為政治學者的徐永明說，罷韓案成功，不僅是破了台灣政治史的紀錄，也是代表台灣民主不再只有過去被譏諷的「只在選舉投票當天做民主」，這次證明台灣選民每一天都在當主人、都在發揮影響力。

針對韓國瑜在罷免後發表談話仍稱「感謝130萬未出來投票的高雄市民，感謝這130萬人對高雄市政府的支持」，徐永明再次呼籲應修改罷免投票的門檻制度，因為門檻制度讓被罷免者可以透過呼籲支持者不要投票，造成被罷免者可以宣稱未投票的選民都是支持者，造成「沒有人是贏家」的結果。

徐永明說，藉由這次罷免案的投票結果可以看到，雖然推動罷免案過程「有風有雨」，但是選民還是堅定出面表態，台灣的政治人物應有信心，將罷免投票過關門檻拿掉，改為簡單多數決，讓支持與反對罷免方透過投票正面對決。

補選 時力不推派人選

至於高雄市長補選，時代力量是否會自推人選？徐永明說，此次補選不會推派人選，將會持續深耕地方。他也對民進黨喊話，若其他政黨在高雄市長補選未推派人選，民進黨不應將「提名當成家務事」，應多與民間團體，特別是此次罷韓公民團體溝通，回應社會期待。

而民進黨若推派行政院副院長陳其邁參選？徐永明說，時力對於民進黨市長候選人有3個訴求，分別為：不要帶職參選、願意追民進黨高雄長期執政下的弊案、回復高雄光榮感，徐永明期待陳其邁對這些訴求有更清楚的回應。

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