對照2018市長、2020總統大選 高雄各區罷韓票超越市長得票（不斷更新）

高雄市長罷免案高票過關。（資料照）

2020-06-06 17:51:00

〔即時新聞／綜合報導〕台灣今（6日）首次迎來直轄市長罷免投票，高雄市長韓國瑜被市民發起罷免，本報帶您第一手掌握韓國瑜在2018年市長選舉、2020年總統大選在高雄各區拿下的得票數字，以及中選會最新的罷免票投票數字。

同意票數多於不同意票數，且達投票人數總數25%以上，即為通過，此次罷免投票，選舉人數2299981人，過關門檻票數574996票。

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◎高雄總數

2018高雄市長選舉：韓國瑜得892545票，得票率53.86%

2020總統大選：韓國瑜在高雄得610896票，得票率34.63%

2020罷免投票：最新贊成罷免917917票，反對24502票，同意罷免得票率97.35%

◎鹽埕區

2018高雄市長選舉：韓國瑜得7633票，得票率48.28%

2020總統大選：韓國瑜得5270票，得票率32.63%

2020罷免投票：最新贊成罷免9107票，反對221票

◎鼓山區

2018高雄市長選舉：韓國瑜得45816票，得票率57.04%

2020總統大選：韓國瑜得33270票，得票率38.24%

2020罷免投票：最新贊成罷免35002票，反對791票

◎左營區

2018高雄市長選舉：韓國瑜得68255票，得票率61.99%

2020總統大選：韓國瑜得50728票，得票率41.75%

2020罷免投票：最新贊成罷免57058票，反對1416票

◎楠梓區

2018高雄市長選舉：韓國瑜得59478票，得票率56.58%

2020總統大選：韓國瑜得41889票，得票率35.96%

2020罷免投票：最新贊成罷免57154票，反對1516票

◎三民區

2018高雄市長選舉：韓國瑜得105406票，得票率52.79%

2020總統大選：韓國瑜得73585票，得票率33.67%

2020罷免投票：最新贊成罷免94039票，反對2263票

◎新興區

2018高雄市長選舉：韓國瑜得16776 票，得票率53.33%

2020總統大選：韓國瑜得12034票，得票率36.35%

2020罷免投票：最新贊成罷免17452票，反對443票

◎前金區

2018高雄市長選舉：韓國瑜得9120票，得票率53.83%

2020總統大選：韓國瑜得6641票，得票率36.85%

2020罷免投票：最新贊成罷免9437票，反對252票

◎苓雅區

2018高雄市長選舉：韓國瑜得57171票，得票率54.59%

2020總統大選：韓國瑜得40676票，得票率37.00%

2020罷免投票：最新贊成罷免54032票，反對1342票

◎前鎮區

2018高雄市長選舉：韓國瑜得59572票，得票率52.53%

2020總統大選：韓國瑜得41166票，得票率33.80%

2020罷免投票：最新贊成罷免66816票，反對1779票

◎旗津區

2018高雄市長選舉：韓國瑜得7993票，得票率45.48%

2020總統大選：韓國瑜得4817票，得票率26.93%

2020罷免投票：最新贊成罷免10658票，反對295票

◎小港區

2018高雄市長選舉：韓國瑜得47806票，得票率51.70%

2020總統大選：韓國瑜得31074票，得票率31.47%

2020罷免投票：最新贊成罷免55361票，反對1415票

◎鳳山區

2018高雄市長選舉：韓國瑜得118466票，得票率56.54%

2020總統大選：韓國瑜得82432票，得票率36.17%

2020罷免投票：最新贊成罷免83250票，反對2179票

◎林園區

2018高雄市長選舉：韓國瑜得20149票，得票率47.40%

2020總統大選：韓國瑜得12247票，得票率28.23%

2020罷免投票：最新贊成罷免25028票，反對684票

◎大寮區

2018高雄市長選舉：韓國瑜得35636票，得票率52.16%

2020總統大選：韓國瑜得23000票，得票率32.03%

2020罷免投票：最新贊成罷免26501票，反對674票

◎大樹區

2018高雄市長選舉：韓國瑜得12945票，得票率48.32%

2020總統大選：韓國瑜得8218票，得票率29.88%

2020罷免投票：最新贊成罷免15318票，反對389票

◎大社區

2018高雄市長選舉：韓國瑜得10378票，得票率48.88%

2020總統大選：韓國瑜得6541票，得票率28.89%

2020罷免投票：最新贊成罷免13320票，反對363票

◎仁武區

2018高雄市長選舉：韓國瑜得26659票，得票率51.40%

2020總統大選：韓國瑜得17726票，得票率31.24%

2020罷免投票：最新贊成罷免32787票，反對886票

◎鳥松區

2018高雄市長選舉：韓國瑜得14410票，得票率52.23%

2020總統大選：韓國瑜得10100票，得票率33.43%

2020罷免投票：最新贊成罷免16662票，反對412票

◎岡山區

2018高雄市長選舉：韓國瑜得32410票，得票率54.93%

2020總統大選：韓國瑜得22257票，得票率35.92%

2020罷免投票：最新贊成罷免32084票，反對895票

◎橋頭區

2018高雄市長選舉：韓國瑜得10888票，得票率44.44%

2020總統大選：韓國瑜得6913票，得票率26.80%

2020罷免投票：最新贊成罷免16254票，反對507票

◎燕巢區

2018高雄市長選舉：韓國瑜得9448票，得票率50.88%

2020總統大選：韓國瑜得6054票，得票率31.54%

2020罷免投票：最新贊成罷免10618票，反對306票

◎田寮區

2018高雄市長選舉：韓國瑜得2252票，得票率43.57%

2020總統大選：韓國瑜得1397票，得票率29.09%

2020罷免投票：最新贊成罷免2552票，反對92票

◎阿蓮區

2018高雄市長選舉：韓國瑜得8322票，得票率47.12%

2020總統大選：韓國瑜得5051票，得票率27.85%

2020罷免投票：最新贊成罷免10559票，反對281票

◎路竹區

2018高雄市長選舉：韓國瑜得16545票，得票率52.43%

2020總統大選：韓國瑜得10062票，得票率30.86%

2020罷免投票：最新贊成罷免18054票，反對568票

◎湖內區

2018高雄市長選舉：韓國瑜得9133票，得票率49.67%

2020總統大選：韓國瑜得5553票，得票率29.22%

2020罷免投票：最新贊成罷免10929票，反對369票

◎茄萣區

2018高雄市長選舉：韓國瑜得8662票，得票率47.72%

2020總統大選：韓國瑜得5458票，得票率28.70%

2020罷免投票：最新贊成罷免10600票，反對315票

◎永安區

2018高雄市長選舉：韓國瑜得4545票，得票率49.61%

2020總統大選：韓國瑜得2688票，得票率30.12%

2020罷免投票：最新贊成罷免4914票，反對122票

◎彌陀區

2018高雄市長選舉：韓國瑜得6756票，得票率52.77%

2020總統大選：韓國瑜得4151票，得票率33.30%

2020罷免投票：最新贊成罷免6173票，反對193票

◎梓官區

2018高雄市長選舉：韓國瑜得10509票，得票率46.80%

2020總統大選：韓國瑜得6471票，得票率27.56%

2020罷免投票：最新贊成罷免14032票，反對404票

◎旗山區

2018高雄市長選舉：韓國瑜得12379票，得票率52.34%

2020總統大選：韓國瑜得7962票，得票率34.66%

2020罷免投票：最新贊成罷免11399票，反對497票

◎美濃區

2018高雄市長選舉：韓國瑜得15478票，得票率61.09%

2020總統大選：韓國瑜得11146票，得票率45.02%

2020罷免投票：最新贊成罷免9749票，反對420票

◎六龜區

2018高雄市長選舉：韓國瑜得4084票，得票率54.29%

2020總統大選：韓國瑜得2705票，得票率38.57%

2020罷免投票：最新贊成罷免2880票，反對164票

◎甲仙區

2018高雄市長選舉：韓國瑜得2339票，得票率60.17%

2020總統大選：韓國瑜得1698票，得票率47.84%

2020罷免投票：最新贊成罷免1223票，反對56票

◎杉林區

2018高雄市長選舉：韓國瑜得4129票，得票率56.44%

2020總統大選：韓國瑜得2820票，得票率42.13%

2020罷免投票：最新贊成罷2733票，反對121票

◎內門區

2018高雄市長選舉：韓國瑜得5446票，得票率53.81%

2020總統大選：韓國瑜得3400票，得票率37.68%

2020罷免投票：最新贊成罷免3863票，反對145票

◎茂林區

2018高雄市長選舉：韓國瑜得1281票，得票率91.82%

2020總統大選：韓國瑜得877票，得票率75.34%

2020罷免投票：最新贊成罷免60票，反對1票

◎桃源區

2018高雄市長選舉：韓國瑜得2519票，得票率88.51%

2020總統大選：韓國瑜得1674票，得票率73.32%

2020罷免投票：最新贊成罷免201票，反對24票

◎那瑪夏區

2018高雄市長選舉：韓國瑜得1751票，得票率85.08%

2020總統大選：韓國瑜得1145票，得票率71.47

2020罷免投票：最新贊成罷免209票，反對7票

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