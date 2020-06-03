對照2018市長、2020總統大選 高雄各區罷韓票超越市長得票（不斷更新）
〔即時新聞／綜合報導〕台灣今（6日）首次迎來直轄市長罷免投票，高雄市長韓國瑜被市民發起罷免，本報帶您第一手掌握韓國瑜在2018年市長選舉、2020年總統大選在高雄各區拿下的得票數字，以及中選會最新的罷免票投票數字。
同意票數多於不同意票數，且達投票人數總數25%以上，即為通過，此次罷免投票，選舉人數2299981人，過關門檻票數574996票。
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◎高雄總數
2018高雄市長選舉：韓國瑜得892545票，得票率53.86%
2020總統大選：韓國瑜在高雄得610896票，得票率34.63%
2020罷免投票：最新贊成罷免917917票，反對24502票，同意罷免得票率97.35%
◎鹽埕區
2018高雄市長選舉：韓國瑜得7633票，得票率48.28%
2020總統大選：韓國瑜得5270票，得票率32.63%
2020罷免投票：最新贊成罷免9107票，反對221票
◎鼓山區
2018高雄市長選舉：韓國瑜得45816票，得票率57.04%
2020總統大選：韓國瑜得33270票，得票率38.24%
2020罷免投票：最新贊成罷免35002票，反對791票
◎左營區
2018高雄市長選舉：韓國瑜得68255票，得票率61.99%
2020總統大選：韓國瑜得50728票，得票率41.75%
2020罷免投票：最新贊成罷免57058票，反對1416票
◎楠梓區
2018高雄市長選舉：韓國瑜得59478票，得票率56.58%
2020總統大選：韓國瑜得41889票，得票率35.96%
2020罷免投票：最新贊成罷免57154票，反對1516票
◎三民區
2018高雄市長選舉：韓國瑜得105406票，得票率52.79%
2020總統大選：韓國瑜得73585票，得票率33.67%
2020罷免投票：最新贊成罷免94039票，反對2263票
◎新興區
2018高雄市長選舉：韓國瑜得16776 票，得票率53.33%
2020總統大選：韓國瑜得12034票，得票率36.35%
2020罷免投票：最新贊成罷免17452票，反對443票
◎前金區
2018高雄市長選舉：韓國瑜得9120票，得票率53.83%
2020總統大選：韓國瑜得6641票，得票率36.85%
2020罷免投票：最新贊成罷免9437票，反對252票
◎苓雅區
2018高雄市長選舉：韓國瑜得57171票，得票率54.59%
2020總統大選：韓國瑜得40676票，得票率37.00%
2020罷免投票：最新贊成罷免54032票，反對1342票
◎前鎮區
2018高雄市長選舉：韓國瑜得59572票，得票率52.53%
2020總統大選：韓國瑜得41166票，得票率33.80%
2020罷免投票：最新贊成罷免66816票，反對1779票
◎旗津區
2018高雄市長選舉：韓國瑜得7993票，得票率45.48%
2020總統大選：韓國瑜得4817票，得票率26.93%
2020罷免投票：最新贊成罷免10658票，反對295票
◎小港區
2018高雄市長選舉：韓國瑜得47806票，得票率51.70%
2020總統大選：韓國瑜得31074票，得票率31.47%
2020罷免投票：最新贊成罷免55361票，反對1415票
◎鳳山區
2018高雄市長選舉：韓國瑜得118466票，得票率56.54%
2020總統大選：韓國瑜得82432票，得票率36.17%
2020罷免投票：最新贊成罷免83250票，反對2179票
◎林園區
2018高雄市長選舉：韓國瑜得20149票，得票率47.40%
2020總統大選：韓國瑜得12247票，得票率28.23%
2020罷免投票：最新贊成罷免25028票，反對684票
◎大寮區
2018高雄市長選舉：韓國瑜得35636票，得票率52.16%
2020總統大選：韓國瑜得23000票，得票率32.03%
2020罷免投票：最新贊成罷免26501票，反對674票
◎大樹區
2018高雄市長選舉：韓國瑜得12945票，得票率48.32%
2020總統大選：韓國瑜得8218票，得票率29.88%
2020罷免投票：最新贊成罷免15318票，反對389票
◎大社區
2018高雄市長選舉：韓國瑜得10378票，得票率48.88%
2020總統大選：韓國瑜得6541票，得票率28.89%
2020罷免投票：最新贊成罷免13320票，反對363票
◎仁武區
2018高雄市長選舉：韓國瑜得26659票，得票率51.40%
2020總統大選：韓國瑜得17726票，得票率31.24%
2020罷免投票：最新贊成罷免32787票，反對886票
◎鳥松區
2018高雄市長選舉：韓國瑜得14410票，得票率52.23%
2020總統大選：韓國瑜得10100票，得票率33.43%
2020罷免投票：最新贊成罷免16662票，反對412票
◎岡山區
2018高雄市長選舉：韓國瑜得32410票，得票率54.93%
2020總統大選：韓國瑜得22257票，得票率35.92%
2020罷免投票：最新贊成罷免32084票，反對895票
◎橋頭區
2018高雄市長選舉：韓國瑜得10888票，得票率44.44%
2020總統大選：韓國瑜得6913票，得票率26.80%
2020罷免投票：最新贊成罷免16254票，反對507票
◎燕巢區
2018高雄市長選舉：韓國瑜得9448票，得票率50.88%
2020總統大選：韓國瑜得6054票，得票率31.54%
2020罷免投票：最新贊成罷免10618票，反對306票
◎田寮區
2018高雄市長選舉：韓國瑜得2252票，得票率43.57%
2020總統大選：韓國瑜得1397票，得票率29.09%
2020罷免投票：最新贊成罷免2552票，反對92票
◎阿蓮區
2018高雄市長選舉：韓國瑜得8322票，得票率47.12%
2020總統大選：韓國瑜得5051票，得票率27.85%
2020罷免投票：最新贊成罷免10559票，反對281票
◎路竹區
2018高雄市長選舉：韓國瑜得16545票，得票率52.43%
2020總統大選：韓國瑜得10062票，得票率30.86%
2020罷免投票：最新贊成罷免18054票，反對568票
◎湖內區
2018高雄市長選舉：韓國瑜得9133票，得票率49.67%
2020總統大選：韓國瑜得5553票，得票率29.22%
2020罷免投票：最新贊成罷免10929票，反對369票
◎茄萣區
2018高雄市長選舉：韓國瑜得8662票，得票率47.72%
2020總統大選：韓國瑜得5458票，得票率28.70%
2020罷免投票：最新贊成罷免10600票，反對315票
◎永安區
2018高雄市長選舉：韓國瑜得4545票，得票率49.61%
2020總統大選：韓國瑜得2688票，得票率30.12%
2020罷免投票：最新贊成罷免4914票，反對122票
◎彌陀區
2018高雄市長選舉：韓國瑜得6756票，得票率52.77%
2020總統大選：韓國瑜得4151票，得票率33.30%
2020罷免投票：最新贊成罷免6173票，反對193票
◎梓官區
2018高雄市長選舉：韓國瑜得10509票，得票率46.80%
2020總統大選：韓國瑜得6471票，得票率27.56%
2020罷免投票：最新贊成罷免14032票，反對404票
◎旗山區
2018高雄市長選舉：韓國瑜得12379票，得票率52.34%
2020總統大選：韓國瑜得7962票，得票率34.66%
2020罷免投票：最新贊成罷免11399票，反對497票
◎美濃區
2018高雄市長選舉：韓國瑜得15478票，得票率61.09%
2020總統大選：韓國瑜得11146票，得票率45.02%
2020罷免投票：最新贊成罷免9749票，反對420票
◎六龜區
2018高雄市長選舉：韓國瑜得4084票，得票率54.29%
2020總統大選：韓國瑜得2705票，得票率38.57%
2020罷免投票：最新贊成罷免2880票，反對164票
◎甲仙區
2018高雄市長選舉：韓國瑜得2339票，得票率60.17%
2020總統大選：韓國瑜得1698票，得票率47.84%
2020罷免投票：最新贊成罷免1223票，反對56票
◎杉林區
2018高雄市長選舉：韓國瑜得4129票，得票率56.44%
2020總統大選：韓國瑜得2820票，得票率42.13%
2020罷免投票：最新贊成罷2733票，反對121票
◎內門區
2018高雄市長選舉：韓國瑜得5446票，得票率53.81%
2020總統大選：韓國瑜得3400票，得票率37.68%
2020罷免投票：最新贊成罷免3863票，反對145票
◎茂林區
2018高雄市長選舉：韓國瑜得1281票，得票率91.82%
2020總統大選：韓國瑜得877票，得票率75.34%
2020罷免投票：最新贊成罷免60票，反對1票
◎桃源區
2018高雄市長選舉：韓國瑜得2519票，得票率88.51%
2020總統大選：韓國瑜得1674票，得票率73.32%
2020罷免投票：最新贊成罷免201票，反對24票
◎那瑪夏區
2018高雄市長選舉：韓國瑜得1751票，得票率85.08%
2020總統大選：韓國瑜得1145票，得票率71.47
2020罷免投票：最新贊成罷免209票，反對7票