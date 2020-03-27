日本第一個支持台灣加入WHO的地方議會 康裕成：和歌山市議會

和歌山市議會支持台灣加入WHO的的意見書。（高雄市議員康裕成提供）

2020-03-27 16:10:47

〔記者葛祐豪／高雄報導〕日本兵庫縣議會本月25日表決通過支持WHO（世界衛生組織）的意見書，根據日本產經新聞報導，這是全國都道府縣地方議會，首次做出挺台加入WHO的決議。不過，民進黨高雄市議員康裕成指出，和歌山市議會才是日本第一個支持台灣加入WHO的地方議會，早在2月28日就通過意見書。

這份由兵庫縣議會議決意見書為「要求台灣以觀察員身分參加WHO年會」，意見書要求日本政府應與已表明支持台灣參加WHO的美國、英國、法國、德國、澳洲、加拿大和歐盟等國家合作，積極向WHO秘書處要求讓台灣以觀察員身分參加WHO年會。

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不過，民進黨高雄市議員康裕成指出，和歌山市議會其實才是日本第一個支持台灣加入WHO的地方議會，該議會於今年2月28日的定期市議會，就通過「支持台灣加入世界衛生組織（WHO）」，並全票通過強烈要求支援的意見書。

康裕成今天下午與和歌山市議會議長井上直樹聯絡，確認和歌山市議會確實是第一個支持台灣加入WHO的地方議會，並有相關的議決意見書。

2018年，康裕成擔任高雄市議會議長時，曾率團拜訪日本和歌山市議會，簽署友好交流備忘錄，成為和歌山市第一個台灣姊妹議會，和歌山市政府更首度為台灣升起國旗，以具體行動力挺台灣與高雄。

康裕成後來又補充說，和歌山市議會是全體議會的第一個，兵庫縣議會則是道府縣議會的第一個，議會規模不一樣。

康裕成與和歌山市議會議長井上直樹聯絡，確認和歌山市議會確實是第一個挺台加入WHO的地方議會，並早就通過意見書。（高雄市議員康裕成提供）

和歌山市議會是日本第一個支持台灣加入WHO的地方議會，早在2月28日就通過意見書。（高雄市議員康裕成提供）

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