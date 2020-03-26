舔共引發全球不滿！媒體爆譚德塞砲轟台灣網軍攻擊

媒體爆料，譚德塞近來因為處理武漢肺炎疫情引發來自全球各地的批評壓力，他竟怪罪是台灣網軍攻擊。（法新社檔案照）

2020-03-27 00:56:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎疫情擴散全球，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）被許多國家質疑，網路上已經超過50萬人連署要求下台，朝100萬份連署邁進；有媒體爆料，譚德塞對此竟砲轟台灣發動網軍攻擊。

根據《上報》報導，外交知情人士指出，武漢肺炎疫情迄今爆發3個月，譚德塞其實非常在意外界抨擊與爭議，美方官員對台方透露，譚德塞私下炮轟網路上那些罵他舔共、應下台的留言，認為都是台灣網軍在背後搞鬼，更直指台灣想加入世衛是有其他政治目的。

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知情人士說，其實不少國家對譚德塞也有相同抨擊，譬如美方也多次怒轟譚德塞太配合中國，美方還透過提名衛生公共衛生服務軍官團上將、衛生部助理部長吉羅伊爾（Brett Giroir）進入WHO執行委員會，試圖制衡中國的勢力。

知情人士透露，目前尚不知道此事是否影響台灣參加世界衛生大會（WHA），雖然先前就推斷今年與會機率是「微乎其微」，但譚德塞引發的爭議不能影響台灣的權益，且台灣早就進行國際遊說，提升國際聲量，讓世界了解台灣做出的公衛貢獻與努力。

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