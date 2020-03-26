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陸委會民調︰76％民眾認為中國對我不友善 創近15年新高

陸委會今（26）日公布例行民調結果，調查顯示民眾認為中共對我政府與民眾不友善態度，分別升高至76.6％、61.5％，達近15年來新高。（記者鍾麗華攝）

陸委會今（26）日公布例行民調結果，調查顯示民眾認為中共對我政府與民眾不友善態度，分別升高至76.6％、61.5％，達近15年來新高。（記者鍾麗華攝）

2020-03-26 17:11:43

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會今日公布例行民調結果，調查顯示民眾認為中共對我政府與民眾不友善態度，分別升高至76.6％、61.5％，達近15年來新高。高達9成以上民眾不贊成中共「一國兩制」主張（90％），反對武力威脅台灣（90.5％）及不認同對我外交打壓（91.5％）；我主流民意反對中共對台負面作為。

陸委會副主委陳明祺表示，本次調查顯示9成以上民眾反對中共藉疫情打壓我參與國際衛生組織（WHO），傷害台灣人民健康權益（91.6％），7成以上贊成政府呼籲北京當局停止在WHO對我方政治操作，兩岸合作對話處理問題（75.2％）。

針對滯留湖北的國人接返，7成以上民眾支持政府主張「防疫優先、弱勢優先」原則（73.9％）；另有近7成支持蔡總統強調願意在台灣防疫工作行有餘力之處，對中國大陸提供必要協助（69.3％），顯示民眾肯定政府在疫情期間處理兩岸關係的作為。

陳明祺說，自「習五條」推出1年以來，民眾反對中共「一國兩制」已從75.4％到90.0％，升高近15個百分點；另8成以上民眾支持政府做好自我防衛，拒絕「一國兩制台灣方案」，捍衛國家主權及台灣民主（82.7％），支持蔡總統主張在「和平、對等、民主、對話」基礎上促成兩岸互動（86.4％）。在長期觀察的兩岸議題方面，主張「廣義維持現狀」的民眾仍占絕大多數（84.4％），及台灣的未來及兩岸關係發展要由台灣2300萬人決定（92％）。

陳明祺強調，當前全球疫情嚴峻，北京當局持續對台文攻武嚇，並在國際間進行政治操作，升高兩岸緊張情勢。政府維護兩岸和平穩定現狀及良性互動立場一貫，再次呼籲中共調整脫離兩岸現實的政治主張，理性看待台灣民意反應及蔡總統提出的兩岸互動關鍵基礎，北京當局應思考與我合作對話處理問題，健康防疫，而非政治防堵，才能有利於各自發展與保障人民福祉。

本項調查是陸委會委託政大選研中心，在109年3月19日至23日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1089份，信賴度為95％，抽樣誤差在±2.97%。

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