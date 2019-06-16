汪洋自誇習五條迴響 陸委會打臉：台灣主要政治人物都拒絕

2019-06-16 22:28

〔記者呂伊萱／台北報導〕中共政協主席汪洋今在「海峽論壇」場合稱，「習五條在海內外引起強烈的迴響」。陸委會今天回擊，指「海峽論壇」是統戰大會，台灣朝野各界堅守國家主權及民主信念，主要政治人物都已公開拒絕「一國兩制」，正告對岸放棄其徹底挫敗的政策，也絕對不要低估台灣自我捍衛的決心。

汪洋今在海峽論壇大會前，會見國民黨副主席曾永權等台灣政黨及地方縣市代表。汪洋在致詞中謊稱，中共總書記習近平1月2日在「告台灣同胞書」40週年紀念大會提出和平統一的5點政策主張，「在海內外引起強烈的迴響」，且「中華民族復興的競爭讓美國產生極度焦慮，在各方面企圖遏止大陸發展」。

汪洋還直言指控民進黨當局極力阻撓海峽論壇，他接著強調，今年報名參加論壇的台灣人士超過萬人，勝過以往任何一屆，說明「民意不可違，大勢不可擋」。

陸委會今天對此表示，中共貫以「轉移焦點推卸責任」掩蓋自身情勢誤判，近期對台作為更是服膺「習五條」教條，試圖強力推銷「一國兩制」。然而，台灣朝野各界堅守國家主權及民主制度信念，主要政治人物都已公開拒絕「一國兩制」，陸委會指出，這絕對是中共當局不敢越雷池一步的最強武器。

陸委會強調，「海峽論壇」是統戰大會。不過北京當局關於「一中」政策的發言、各種經濟統戰的措施，都只是散布不實訊息的欺騙宣傳；對岸更以武力威脅恫嚇臺灣、破壞台海和平穩定現狀，「我們絕不會接受與民主體制相牴觸的一國兩制」。

陸委會並提到，中共與港府強制推動「逃犯條例」引發香港民眾強烈抗爭，更印證「專制集權無法與自由法治一國」。我方正告對岸，放棄其徹底挫敗的政策，也絕對不要低估台灣自我捍衛的決心。北京當局應正視現實，認真思考政治改革、負責任地化解矛盾對立。

陸委會也重申，在政策宣示下，今年我民間參與海峽論壇情況已減少，任何呼應中方主張都將面對輿論質疑；兩岸應秉持對等、尊嚴，並遵守法規交流，對於我方政治人物出席海峽論壇的言行，台灣社會自有公評。

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