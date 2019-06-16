汪洋自誇習五條迴響 陸委會打臉：台灣主要政治人物都拒絕
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中國全國政協主席汪洋今天與到廈門參加海峽論壇的國民黨副主席兼秘書長曾永權會面。（國民黨提供）

中國全國政協主席汪洋今天與到廈門參加海峽論壇的國民黨副主席兼秘書長曾永權會面。（國民黨提供）

2019-06-16 22:28

〔記者呂伊萱／台北報導〕中共政協主席汪洋今在「海峽論壇」場合稱，「習五條在海內外引起強烈的迴響」。陸委會今天回擊，指「海峽論壇」是統戰大會，台灣朝野各界堅守國家主權及民主信念，主要政治人物都已公開拒絕「一國兩制」，正告對岸放棄其徹底挫敗的政策，也絕對不要低估台灣自我捍衛的決心。

汪洋今在海峽論壇大會前，會見國民黨副主席曾永權等台灣政黨及地方縣市代表。汪洋在致詞中謊稱，中共總書記習近平1月2日在「告台灣同胞書」40週年紀念大會提出和平統一的5點政策主張，「在海內外引起強烈的迴響」，且「中華民族復興的競爭讓美國產生極度焦慮，在各方面企圖遏止大陸發展」。

汪洋還直言指控民進黨當局極力阻撓海峽論壇，他接著強調，今年報名參加論壇的台灣人士超過萬人，勝過以往任何一屆，說明「民意不可違，大勢不可擋」。

陸委會今天對此表示，中共貫以「轉移焦點推卸責任」掩蓋自身情勢誤判，近期對台作為更是服膺「習五條」教條，試圖強力推銷「一國兩制」。然而，台灣朝野各界堅守國家主權及民主制度信念，主要政治人物都已公開拒絕「一國兩制」，陸委會指出，這絕對是中共當局不敢越雷池一步的最強武器。

陸委會強調，「海峽論壇」是統戰大會。不過北京當局關於「一中」政策的發言、各種經濟統戰的措施，都只是散布不實訊息的欺騙宣傳；對岸更以武力威脅恫嚇臺灣、破壞台海和平穩定現狀，「我們絕不會接受與民主體制相牴觸的一國兩制」。

陸委會並提到，中共與港府強制推動「逃犯條例」引發香港民眾強烈抗爭，更印證「專制集權無法與自由法治一國」。我方正告對岸，放棄其徹底挫敗的政策，也絕對不要低估台灣自我捍衛的決心。北京當局應正視現實，認真思考政治改革、負責任地化解矛盾對立。

陸委會也重申，在政策宣示下，今年我民間參與海峽論壇情況已減少，任何呼應中方主張都將面對輿論質疑；兩岸應秉持對等、尊嚴，並遵守法規交流，對於我方政治人物出席海峽論壇的言行，台灣社會自有公評。

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