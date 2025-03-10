王鴻薇稱「香蕉貴到像遇到詐騙」 網友：繳稅給這種立委才是遇到詐騙

王鴻薇8日發文稱「買香蕉一斤100元」，指控政府對於水果價格高漲毫不關心。周軒對此批評王鴻薇，南部香蕉產區在去年「山陀兒」風災受損嚴重，香蕉復育速度較慢，供不應求、價格自然會高。（資料照）

2025/03/10 08:35

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委王鴻薇目前面臨罷免潮，8日她發文指稱「今天買香蕉一斤100元」，指控政府對於水果價格高漲毫不關心。政治工作者周軒對此批評王鴻薇，「當立委沒有歷史感」是一件很危險的事，質疑南部香蕉產區在去年「山陀兒」風災受損嚴重，香蕉復育速度也較慢，供不應求、價格自然會高。

王鴻薇在臉書貼文說：「今天買香蕉，一斤100元。有人問我『是遇到詐騙嗎』，國民水果貴成進口高級價，有看到政府在關心嗎？」周軒對此批評王：「我覺得，當一個立法委員，沒有歷史感，是一件很危險的事。才不到半年前，怪颱山陀兒等颱風在南部肆虐，南部地區農損創紀錄，其中最慘的就是香蕉。樹倒的倒，先採收的冰在冰箱，結果風災停電，也都壞了。」

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周軒表示，香蕉一下子少了來自高屏的產量，價格自然會往上跳，而且香蕉復耕不像蔬菜，速度沒有那麼快，至少8個月才能產果，加上最近天氣持續偏冷，香蕉生長速度慢，產量當然上不來。周軒引述媒體報導，表示蕉農說夏天恢復正常，望大家體諒。

周軒認為，供不應求自然導致價格高漲，這是經濟學的基本原理，但在王鴻薇的眼裡，沒有買到便宜的香蕉就是「詐騙」，周也直言：「南部人真的沒欠妳這個不關心台灣這塊土地的立委什麼。」

許多網友也在周軒的貼文底下留言：「我繳的稅付給這些賣台立委才是遇到詐騙～」、「香蕉本來冬天就比較貴」、「這種水準的立委還要付她薪水，全台灣納稅人才真的是遇到詐騙」、「一般有在買蔬菜水果的都知道香蕉為什麼變貴......」、「最大詐騙集團說遇到詐騙？」、「為何在她眼裡台灣水果只能低價不能是高價位。」

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