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    最貴一杯3800！高雄精品咖啡開業不到半年驚傳轉讓

    2500萬打造的高質感咖啡甜品店，營運不到半年，驚傳要轉讓。 （圖取自94 Cafe複合式咖啡館臉書）

    2500萬打造的高質感咖啡甜品店，營運不到半年，驚傳要轉讓。 （圖取自94 Cafe複合式咖啡館臉書）

    2025/03/10 08:56

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄一家高質感咖啡甜品店耗資2500萬元打造，店內最貴的咖啡一杯要價3800元，營運不到半年，驚傳要轉讓！

    這家名為「94 Cafe」的咖啡甜品店，位於高雄漢神巨蛋附近的文信路，業者宣稱耗資2500萬元打造，還提供VIP包間，主打多樣化的甜點、咖啡與精選茶品。

    「94 Cafe」於去年10月底試營運，低消每人500元，咖啡一杯從280元到最貴的3800元都有，但評價兩極，有人覺得很有質感，但更多人認為「價格高、CP值太低」。

    營運不到半年，傳出業者已準備轉讓，目前該店門口已貼出「內部空調維修，店休一周」的告示。

    根據房仲貼出的訊息，店內都是最高規格設備，盤讓金分為兩種方案，價格各為250萬、600萬元，租金為每月22萬元，可與房東重新簽約；房仲透露，根據業主表示，目前穩定獲利，因為業主的主要事業另有安排，期待有緣團隊進駐。

    對此，美食部落客「捲捲和土豆拿鐵」於Threads（脆）社群平台直言，「花了2500萬裝潢的咖啡廳，為什麼才營業半年就要盤讓？創業，真的不是有錢就行」，這間北高精華地段的咖啡廳，裝潢講究、設備一流，股東當初評估這裡有足夠的高端客群，應該可以支撐精品咖啡的消費市場。

    「捲捲和土豆拿鐵」指出，但現實是就算地點好，氛圍美，咖啡好喝，還是敵不過每天翻不滿的座位、過高的租金、人力成本，以及消費習慣的落差，「市場從來不會說謊。開店，遠比想像中困難」！

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    「94 Cafe」的法式軟糖。（圖取自94 Cafe複合式咖啡館臉書）

    「94 Cafe」的法式軟糖。（圖取自94 Cafe複合式咖啡館臉書）

    該店門口已貼出「內部空調維修，店休一周」的告示。 （記者葛祐豪攝）

    該店門口已貼出「內部空調維修，店休一周」的告示。 （記者葛祐豪攝）

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