「尼布恩合唱團」奪世界合唱大賽2金 陳其邁：高雄以你們為榮

「尼布恩合唱團」在世界合唱大賽奪下2面金牌。（圖擷自陳其邁臉書）

2024/07/20 22:36

〔記者葛祐豪／高雄報導〕成員來自高雄偏鄉六龜、寶來、桃源、由一群喜愛合唱青少年組成的「尼布恩合唱團」，在世界合唱大賽奪下2面金牌；高雄市長陳其邁今（20日）晚透過臉書表達恭喜，強調「高雄以你們為榮！」

「尼布恩合唱團」成立於2017年，「尼布恩」取自布農語「牙齒」的意思，隸屬於高雄市尼布恩人文教育關懷協會，成員來自高雄六龜、寶來、桃源地區喜愛合唱的青少年。指揮陳俊志老師、鋼琴盧舒涵、林憶涵老師、聲樂指導許家倫老師，希望藉由音樂連結，讓在地青年聚焦故鄉。

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高雄市長陳其邁今晚在臉書表示，2024紐西蘭世界合唱大賽，在寶來國中奪金、嘎呼拉斯兒少團獲得銀牌後，「尼布恩合唱團」今天也傳捷報，奪下2面金牌，總共這次榮獲3金1銀佳績。

陳其邁說，尼布恩合唱團在民謠與原住民音樂有伴奏組、當代音樂混聲組兩項比賽中，奪得2面金牌，悠揚歌聲彷彿來自天籟的聲音，令現場評審驚豔；指揮陳俊志醫師說，這次能獲得3金1銀的好成績，並不容易，就是要讓世界看見台灣。

陳其邁恭喜說：「高雄以你們為榮！」確實做到如尼布恩合唱團臉書貼文寫到的：「用璀璨的歌聲、多元的文化，告訴大家我們來自台灣，高雄六龜！」

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