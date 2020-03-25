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中國批台美防疫合作「挾洋自重」 陸委會斥「無的放矢」

台美18日首度同步發出防疫夥伴關係聯合聲明，中國國台辦24日稱，「是把台灣民眾的衛生健康福祉，綁架到『挾洋自重』和祖國大陸搞對抗的錯誤道路上」，對此，陸委會強調，「一中原則」不是保障健康安全的藥方。圖為陸委會主委陳明通。（資料照）

台美18日首度同步發出防疫夥伴關係聯合聲明，中國國台辦24日稱，「是把台灣民眾的衛生健康福祉，綁架到『挾洋自重』和祖國大陸搞對抗的錯誤道路上」，對此，陸委會強調，「一中原則」不是保障健康安全的藥方。圖為陸委會主委陳明通。（資料照）

2020-03-25 09:17:04

〔記者鍾麗華／台北報導〕台美18日首度同步發出防疫夥伴關係聯合聲明，中國國台辦昨晚（24日）稱，「是把台灣民眾的衛生健康福祉，綁架到『挾洋自重』和祖國大陸搞對抗的錯誤道路上」，對此，陸委會發出新聞稿強調，「一中原則」不是保障健康安全的藥方。

台美防疫夥伴關係聯合聲明，包括對疫苗與藥品研發等6大抗疫措施強化合作機制，而美方為台灣保留30萬件防護衣原料，台灣未來也將每週提供10萬枚口罩給美方。中國官媒「新華社」19日也發文抨擊，稱民進黨當局「仇中媚美」、「比病毒更毒」。

陸委會昨晚發出新聞稿表示，台灣不屬於中華人民共和國，世界上沒有中方所謂的「中國台灣地區」，北京當局沒有認清中華民國存在的事實，更在防疫合作上刻意升高對立、無的放矢，才是與台灣人民對抗。

陸委會強調，台灣有權利與世界各國合作防疫，有能力也有意願對包括中國大陸在內的國際社會作出貢獻，但絕不因對岸恫嚇而退縮。中共除了罔顧台灣2300萬民眾健康權益、百般阻撓我參與國際組織，近期更加大政軍威脅，我們表達嚴正不滿。這些作為無法掩蓋其內部治理缺失所造成的全球危機；防疫沒有政治疆界，而「一中原則」也不是健康安全的藥方。

台美18日首度同步發出防疫夥伴關係聯合聲明，中國國台辦24日稱，「是把台灣民眾的衛生健康福祉，綁架到『挾洋自重』和祖國大陸搞對抗的錯誤道路上」，對此，陸委會發出新聞稿強調，「一中原則」不是保障健康安全的藥方。（資料照）

台美18日首度同步發出防疫夥伴關係聯合聲明，中國國台辦24日稱，「是把台灣民眾的衛生健康福祉，綁架到『挾洋自重』和祖國大陸搞對抗的錯誤道路上」，對此，陸委會發出新聞稿強調，「一中原則」不是保障健康安全的藥方。（資料照）

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