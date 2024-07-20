中國快艇越界金門翻覆案 羅文嘉：應該很快可以有好的結果

海基會副董事長羅文嘉（左二）對著金門紅十字會會長洪國正（右二）、縣議長洪允典（左一）說，有關「0214三無漁船」事件，紅十字會、金門縣政府及縣議會都出很多力，他也相信應該很快會有好的結果。（記者吳正庭攝）

2024/07/20 21:28

〔記者吳正庭／金門報導〕財團法人海峽交流基金會副董事長兼祕書長羅文嘉今天受訪時表示，對於「0214」中國快艇越界金門海域翻覆案，他期望、也相信，應該很快可以有好的結果。針對中國海警船多次闖入我方水域，他說，那是亂流，不是交流，無助兩岸正向往來。

羅文嘉由綜合處處長洪浦釗等人陪同，到海基會位於金門水頭碼頭通關大樓的「行政院處理試辦通航事務金門行政協調中心」辦公室揭牌，接受媒體訪問。

請繼續往下閱讀...

羅文嘉說，2月14日中國「3無船」越界金門發生一些事，透過金門紅十會、縣府、議會，大家都出很多力，希望能盡快解決這件事情，他期望、也相信，應該很快可以有好的結果，盡速讓這件事落幕；他也衷心期待，因迷航至今仍滯留中國的金門胡姓釣客，對岸盡快讓胡姓釣客平安回來。

羅文嘉說，曾聽到金門朋友說過，中國海警船對我方漁民會造成干擾，他希望透過明天金廈泳渡，那不是一天的活動，而是能夠永續和平、永續的安寧，金門人期待這樣的日子。他說，任何單方的軍演、海警船的干擾，都無助於兩岸正向往來和交流，基本上那是「亂流」，不是「交流」，應盡量避免亂流，能夠正向、雙向交流。

被問及明天是否會當面向與會的中國體育界官員表達類似的看法？羅文嘉說：「尷尬」，對方來參訪的是體育活動，應該歡迎他，「不會和他談不是屬於他主管事項的事情」，這是作為主人的一種禮貌，不會造成他們困擾。

羅文嘉說，會釋出百分之百的善意，努力做，不會因為一時的亂流，就放棄這樣的機會和心情，也不會因一時樂觀而忽略可能的風險，這是海基會的立場。

羅文嘉強調，重啟兩岸對等雙向交流，一直是政府推動的政策，海基會將努力做好兩岸溝通的和平橋梁，讓兩岸可以不斷堆疊善意、跨越障礙、健康有序、雙向交流。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法