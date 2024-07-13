台北夏季旅展開幕 羅文嘉：政府盼重啟兩岸觀光交流

海峽交流基金會秘書長羅文嘉出席台北國際夏季旅展。（記者方賓照攝）

2024/07/13 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕為期四天的二○二四台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展，昨在台北世貿一館開幕，中國有一五五人參展，包含二十九名公職，是疫後規模最大的中國官員訪台團體。海峽交流基金會秘書長羅文嘉說，張開雙臂歡迎對岸來台觀光，這是善意，未來也希望台灣能到對岸推展觀光。

今年的台北夏季旅展，台灣三十個公部門、近兩百家廠商、近六百個攤位參展；中國有十二省市、一五五人參展，其中有二十九名公職、一○七名旅遊業者，十九名藝術表演工作者則在旅展帶來戲曲等演出。

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歡迎全世界來台觀光 包括對岸

「台灣不只對全世界，也歡迎對岸來觀光。」羅文嘉昨在開幕式致詞，政府一直想推動兩岸觀光交流，透過海基會作為橋梁，堆疊善意、促進雙向交流；我方展開雙臂，歡迎對岸朋友來台推動觀光，這是善意，希望未來也能到對岸推廣台灣。

「國內旅遊並不貴。」台灣旅遊交流協會執委會主委賴瑟珍表示，中央及地方政府在旅展提供全方位的旅遊資訊，連江縣政府直送淡菜到會場，農業部推八百條農村旅遊，還有漁業署漁村旅遊、航港局藍色公路等，內容豐富。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽說，疫後對岸業者洗牌，台灣業者藉此與對岸業者交流是好事，這也是疫後首次中國官員隨行訪團，中國約設七十展攤，也是疫後最大規模的兩岸相關旅展。李奇嶽表示，台灣對中國發布旅遊橙色警示，赴中禁團令也未完全解除，中國也有反台獨二十二條，在這樣的緊張局勢下，能舉辦兩岸旅展，是正面的訊息，正常旅遊交流與人員往返，對兩岸關係很重要；旅遊界期盼兩岸關係有所改善，禁團令早日解除，也希望中國能釋出善意，讓旅客能順利來台。

為期四天的二○二四台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展，昨在台北世貿一館開幕，吸引許多民眾參加。（記者方賓照攝）

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