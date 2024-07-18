懲獨22條影響台商？ 專家示警：政治捐款恐被舉報為「台獨企業」

海基會今日邀請全國工業總會大陸處長黃健群就「兩岸經貿關係新情勢及未來展望」進行專題演講。（記者田裕華攝）

2024/07/18 20:21

〔記者林哲遠／台北報導〕中共對台發布懲治台獨22條意見後，令外界擔憂是否進一步影響台商人身安危。全國工業總會大陸處處長黃健群今（18）日表示，台獨22條意見主要限縮在從事政治活動人士上，台商比較不會受到影響。不過，台商在「政治捐款」影響較大，在選舉期間企業主捐贈給特定政治人物的政治獻金，中共都可以透過網路直接查閱，若被舉報為「台獨企業」比較嚴重。

海基會今日下午舉行「兩岸經貿關係新情勢及未來展望」講座，並邀請全國工業總會大陸處處長黃健群主講。會中，黃健群針對中國對台政策進行分析，他說中國對台主要有「兩反、兩促」，順序為是反介入、反獨、促融與促統，台商主要需注意「反獨」部分。

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黃健群解釋，「反介入」意指，中共將持續向國際社會釋放台灣問題為核心利益的訊息，並透過經貿政策工具化，阻卻西方國家介入台海事務；「反獨」則是將加對於台獨企業、台獨藝人的遏制並在更多領域要求台灣政治表態。

他補充，「促融」以經貿交流為主軸，一方面以「惠台政策」磁吸台灣企業、人才赴中；另一方面，持續推動中國經貿人士赴台參訪；最後的「促統」則是強化台灣社會對中華民族的認同，強化國際宣傳，限縮台灣國際空間。

針對與會人士詢問，中共日前對台發布懲戒台獨22條意見後，是否影響台商人身安全？黃健群回應，台商會選擇在中國投資，在政治風險上已經做出考量，台獨22條意見主要限縮在從事政治活動的人士，對台商比較不會受到影響。

黃健群提到，在「政治捐款」上對台商會比較會有影響，由於台灣資訊透明，在選舉期間企業主捐贈給特定政治人物的政治獻金，中共都可以透過網路查閱。他強調，若被舉報為「台獨企業」比較嚴重，儘管最後可能沒事，但對台商還是會有所困擾。

他進一步舉例，2022年前美國眾議院議長裴洛西來台時，中共了懲治4間台商，其中一間企業只因為旗下員工在下班期間，去參與財團法人國際合作發展基金會（國合會）的座談會，就被國台辦發現，並舉報為台獨企業，導致該間企業在中國的帳戶被凍結，經過一年後該事件才被解決。

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