海基會金門辦公室掛牌 羅文嘉：政府100％善意推動兩岸健康交流

財團法人海峽交流基金會進駐「行政院處理試辦通航事務金門行政協調中心」，副董事長兼秘書長羅文嘉（左二）與金門縣議會議長洪允典（右二）、議員李養生（左一）、縣府觀光處處長許績鑫（右一）共同揭牌。（記者吳正庭攝）

2024/07/20 20:18

〔記者吳正庭／金門報導〕財團法人海峽交流基金會今天進駐「行政院處理試辦通航事務金門行政協調中心」，海基會副董事長兼秘書長羅文嘉說，派員進駐金門，代表政府有決心、有100%的善意，推動兩岸正向、雙向健康交流。

海基會綜合處處長洪浦釗說，為提供金門鄉親、經小三通往來兩岸的民眾更優質的服務，海基會派員進駐設於金門水頭碼頭通關大樓的「行政院處理試辦通航事務金門行政協調中心」，並為金門辦公室揭牌，由曾任陸委會駐金門行政協調中心的前專員蔡承棧，擔任海基會駐金門辦公室的專員。

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羅文嘉說，海基會是接受政府委託，推動兩岸交流、協商、服務的專責單位，為什麼要在金門掛牌？表示政府決心推動兩岸正向、雙向、健康交流，也代表政府已經準備好，有100%的善意來推動兩岸交流。

他說，「交流」就是有來有往，「只有我們去，他們沒有來，這不算交流，要雙向才叫交流。」

他舉例，明天會參加兩岸共同舉辦的金廈泳渡活動，就是1種100%的善意，「我們先釋出善意，也希望可以得到回應」、「如果不斷釋出善意，卻始終得不到回應，也會累」、「累了，時機錯過就可惜了」他強調，「我們準備好了，我方沒有問題，希望對岸有所回應。」

羅文嘉說，金門在第1線，過去是靠10萬大軍的發展，自從金門被軍事化，金門最好的發展就是觀光。賴清德總統就職演說指出，希望兩岸以對話代替對抗，其中先從觀光著手，羅文嘉說，觀光就從金門開始，所以海基會揭牌，希望把金門做為和平的象徵、觀光的堡壘，讓金門從過去的軍事堡壘變成和平的堡壘，金廈泳渡，和平也永度。

財團法人海峽交流基金會副董事長兼秘書長羅文嘉（中）由金門縣港務處處長許嘉興（左二）等人陪同，前往金門小三通碼頭了解小三通動線。（記者吳正庭攝）

移民署國境隊隊長詹朝雄（左一）向海基會副董事長羅文嘉（中），說明小三通證照查驗流程。（記者吳正庭攝）

海基會副董事長羅文嘉（右二）由金門辦公室專員蔡承棧（右三）陪同，向小三通業管人員表達感謝。（記者吳正庭攝）

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