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立院休會》藍綠白立委團結踢足球「抗日」 傅崐萁揪團遊北海道

立院副院長江啟臣身兼台日交流聯誼會會長，他將於8月2日至5日帶團赴日參加2024台日國會議員足球友誼賽。（資料照）

立院副院長江啟臣身兼台日交流聯誼會會長，他將於8月2日至5日帶團赴日參加2024台日國會議員足球友誼賽。（資料照）

2024/07/20 22:49

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院本會期延會至7月16日，8月16日又即將展開談話會，預計8月19日舉行臨時會，立委只剩1個月的空檔可以出國。副院長江啟臣這個月將出訪歐洲、日本及美國進行國會外交；國民黨團總召傅崐萁則在8月9日揪團遊日本北海道，慰勞藍委這陣子的辛勞。

立法院長韓國瑜赴英國看家人被野生捕獲，外界好奇韓是否會赴他國進行國會外交。但據了解，韓國瑜除了英國的私人行程外，由於到臨時會開始前，國內還有其他事務待處理，目前暫無安排其它出國與國會外交行程。

中華民國與捷克暨奧地利國會友好聯誼會長、國民黨立委萬美玲今天帶團赴捷克訪問，參與委員包括江啟臣、呂玉玲、柯志恩、王育敏、洪孟楷、林憶君，除了捷克外也會造訪西班牙、義大利（部分委員未參加）。

身兼台日交流聯誼會會長的江啟臣回國後將於8月2日至5日帶團赴日參加2024台日國會議員足球友誼賽，參與立委包含台日交流聯誼會副會長洪孟楷、楊瓊瓔、陳玉珍、黃建賓、牛煦庭、張啓楷、邱志偉、莊瑞雄、賴惠員、黃秀芳、郭昱晴。

而江啟臣8月15日晚間也將率立委啟程參加全美同鄉聯誼會活動，並於17日出席開幕典禮。

而國民黨籍的金門立委陳玉珍，除了參加8月2日的足球團，也會出席21日的金廈泳渡活動，並在廈門停留3天，23、27日還會赴蘇州、廣西參加台商協會換屆活動。陳玉珍表示，從日本回來還有一個深圳台商活動，她還在考慮是否參加。

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