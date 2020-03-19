武漢肺炎》疫情升溫 南投縣設檢疫旅館及替代辦公場所

武漢肺炎疫情升溫，南投縣副縣長陳正昇（右）視察替代辦公場所設置規劃情形。（南投縣政府提供）

2020-03-19 18:10:06

〔記者張協昇／南投報導〕武漢肺炎疫情升溫，南投縣政府19日完成替代辦公場所及人力運用應變計畫，並徵用2處居家檢疫旅館，提供120間檢疫房間，收費依設施設備每日990-2000元不等，部分含早餐，旅館並可協助代訂餐飲，費用另計，有檢疫旅館需求民眾，可撥打南投縣居家檢疫及居家隔離關懷服務中心，上班時間請撥打049-2246048，夜間請撥打0900-730867。

南投縣副縣長陳正昇表示，為避免萬一有縣府員工染疫，影響縣政運作，縣府成立應變小組，並盤點核心業務及可暫緩業務，事先規劃替代支援人力，同時在禮堂設置替代辦公場所，進行分組分區辦公。

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此外，鑑於旅外留學生因所在地疫情嚴峻延伸返國潮，近日回國後居家檢疫人數持續增加，縣政府也徵用2處居家檢疫旅館計120間（分別為20間及100間），供有檢疫旅館需求民眾租用。

南投縣政府強調，民眾在居家檢疫期間務必遵守檢疫相關規定，切勿擅離檢疫處所，違反規定者，最高處100萬元罰鍰。

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